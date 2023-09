27enne confessa: "Mi faccio pagare da uomini più anziani di me per viaggiare: ecco quanto ho guadagnato finora"

Una 27enne con la passione per i viaggi (e per i soldi) lavora a tempo pieno come accompagnatrice di uomini. Grazie a questo mestiere, riesce a viaggiare e, al contempo, guadagnare molto.

In inglese, soprattutto quello americano, esiste un termine molto singolare. "Sugar baby" ("sugar" vuol dire "zucchero") è una ragazza che si fa mantenere da un uomo più anziano di lei, spesso definito "sugar daddy". Alla prima categoria appartiene Palmar Kelly, 27enne americana, che ha ammesso pubblicamente di amare la sua vita fatta di viaggi in compagnia di clienti, tutti più anziani di lei. In un'intervista a South West News Service, la ragazza ha spiegato quando ha iniziato questa carriera, perché lo fa e quanti soldi ha guadagnato finora.

Sì, perché Kelly non solo viaggia gratis (tutto, dagli hotel al cibo, viene pagato dal suo sugar daddy), ma quasi sempre viene anche pagata per il suo servizio di 'accompagnatrice'. In molti casi, viaggia in prima classe e dorme in hotel di lusso, dato che i suoi clienti sono tutti più che benestanti. "Se sei una donna e questo è quello che vuoi fare, non c'è da avere vergogna. Per me è bellissimo vivere così", ha dichiarato a SWNS. La 27enne è laureata all'Accademia di arte di New York e, oltre che accompagnatrice, di rado lavora come spogliarellista, attrice e sceneggiatrice.

27enne lavora come accompagnatrice di uomini ricchi

La ragazza ha iniziato nel 2014 e da allora ha visitato (tra gli altri) luoghi come Las Vegas, il Messico, Parigi, e varie città italiane. I suoi clienti, oltre a pagarle alloggio e vitto, le danno un "extra" fino a 5000 dollari per viaggio. La 27enne ha ammesso anche che, quando può, lavora come spogliarellista, guadagnando dai 700 ai 1000 dollari a notte. Tornando al lavoro di accompagnatrice, ha ammesso che la maggior parte dei suoi clienti hanno qualche anno più di lei: in media dai 37 ai 45. "Ho iniziato perché studiavo a New York e avevo bisogno di soldi - ha dichiarato - le prime volte mi facevo pagare 300 dollari ad appuntamento, oggi non accetto nessuno che non mi paghi almeno 1000 dollari".

Con i soldi guadagnati grazie a questo mestiere, la 27enne è riuscita a pagare la retta del college, oltre a vari servizi fotografici e iscrizioni a scuole di perfezionamento per attrici. Nell'intervista, ha parlato dell'ultimo viaggio, con un uomo di 57 anni. "Siamo andati in crociera fino alle Bahamas. Ha pagato tutto lui e mi ha dato 4000 dollari per averlo accompagnato. È un uomo straordinario, è stato molto gentile e rispettoso. Mi sono divertita molto". Come in tutti gli ambiti della vita, non sono mancati dei giorni difficili: "Lo scorso luglio sono stata contattata da una coppia sposata, che mi ha chiesto di andare con loro in Sicilia. Dopo due giorni, hanno iniziato a litigare dalla mattina alla sera e mi sono sentita a disagio, al punto di essermene andata via al terzo giorno". Kelly ha ammesso che da quando fa questo lavoro, ha guadagnato 500.000 dollari (e di spese ne ha affrontate poche). Piani per il futuro? "Sto scrivendo una serie tv sulla mia vita. Voglio parlare di com'è la vita delle escort e voglio che nessuno provi vergogna. Può essere divertente".

LEGGI ANCHE: Accompagna il figlio a un compleanno, ma fa un'amara scoperta: i genitori del festeggiato lo costringono a...