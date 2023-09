Rottweiler imita le espressioni facciali della padrona: il risultato è divertentissimo

Un esemplare femmina di Rottweiler è diventata l'idolo del web dopo un video che la ritrae mentre copia le espressioni facciali della sua padrona. Il risultato è esilarante: una vera e propria imitatrice dalle fattezze canine.

Quando pensiamo alle razze canine all'apparenza più minacciose, non può non venirci in mente il Rottweiler. Si tratta di una razza robusta e potente, dotata di una grande personalità. Agli occhi di uno sconosciuto, il suo aspetto non è rassicurante, ma un esemplare cresciuto in famiglia con le dovute attenzioni, sa essere molto docile, oltre che regalare affetto e fedeltà ai suoi padroni. Non tutti sanno che è un cane originario dell'antica Roma, dove veniva utilizzato come animale da lavoro, soprattutto per la custodia del bestiame.

Nel 2023 non è propriamente un cane da lavoro, sebbene molti esemplari diventino cani da guardia o da ricerca, grazie alla loro intelligenza spiccata. Già, cani da guardia: come detto, agli occhi di un estraneo, appaiono minacciosi e diffidenti proprio per via del forte istinto di protezione che hanno. I Rottweiler, ancora più di altre razze, hanno bisogno di un addestramento attento e coerente, che riguardi anche la socializzazione. Inoltre questi cani hanno un'energia e una resistenza quasi infinita, per cui sentono la necessità di fare tanta attività fisica e di avere spazio per giocare e correre.

Il Rottweiler imita la padrona: il video è esilarante

Con i loro padroni, i Rottweiler si comportano come altri cani dall'indole più mansueta. Basta addestrarli fin da cuccioli ad eseguire gli ordini e difficilmente si avranno problemi. Si tratta comunque di cani impegnativi, che nessuno alle 'prime armi' dovrebbe scegliere. Ad ogni modo, un esemplare ben addestrato sa regalare soddisfazioni piccole e grandi ai propri padroni. Un esempio lo mostra una donna che è riuscita a insegnare al suo Rottweiler femmina a copiare le sue espressioni facciali. Nel corso del video, infatti, assume più volte un'espressione perplessa e il cane la imita perfettamente ogni singola volta.

Questa padrona fa parte di quella percentuale di persone non sanissime di mente che creano un account TikTok al proprio cane. Nello specifico, il suo è "Nala the needy rottie", in italiano: "Nala il cane bisognoso" (non nel senso che è povero, ma che ha bisogno di attenzioni e non solo). Per quanto sia una razza impegnativa, la sensazione di essere imitati dal proprio cane non ha eguali. Non è un caso che nei commenti, in tutte le lingue del mondo, ci siano utenti che ammettono di essersi innamorati a prima vista di Nala per questa sua particolarissima abilità. I cani portano gioia alle nostre vite e sono piccoli episodi simili che ce li fanno amare alla follia e farli diventare, a tutti gli effetti, membri della famiglia.

