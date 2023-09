Roma, vanno al bar e pubblicano l'insolito scontrino: "Quanto abbiamo speso per due caffè e due dolcetti!"

Roma, in un bar per due caffè e due dolcetti la spesa ammonta a una cifra quasi 'imbarazzante': ecco di che si tratta

Roma è una città ricca di storia, arte e cultura, ma non possiamo dimenticare che è anche una delle capitali culinarie del mondo. La cucina romana è un'esperienza straordinaria per il palato e offre una vasta gamma di piatti tradizionali che riflettono la storia della città. Uno dei cibi più iconici della capitale è la pasta alla carbonara. Preparata con uova, pecorino romano, pancetta e pepe nero, questa pasta cremosa e ricca è un piatto must-assaggiare. La pasta cacio e pepe, una versione più semplice con pecorino romano e pepe nero, è un'altra scelta popolare e deliziosa.

Altro piatto celebre è la pasta all'amatriciana, con pomodoro, pancetta, pepe rosso e pecorino romano. Questo piatto ha origini nell'Amatrice, un paese vicino Roma, ed è diventato un classico della cucina capitolina. La pizza romana, poi, è diversa dalla pizza napoletana, con una base sottile e croccante e spesso condimenti minimalisti come pomodoro, mozzarella, olio d'oliva e basilico, ma è comunque buona. La margherita, in particolare, con i suoi colori che rappresentano la bandiera italiana, è una scelta popolare. I carciofi alla romana sono una specialità vegetale deliziosa. Essi vengono preparati con olio d'oliva, aglio, menta e prezzemolo, e sono tipicamente serviti come antipasto.

Il supplì è uno snack da strada molto amato a Roma. Si tratta di palline di riso ripiene di mozzarella e ragù, poi impanate e fritte. Sono croccanti all'esterno e cremosi all'interno, una vera delizia. La capitale d'Italia è anche famosa per i suoi gelati artigianali. Le gelaterie offrono una vasta selezione di gusti, dai classici come il cioccolato e la vaniglia ai più creativi come il tiramisù e la stracciatella. Il gelato romano è cremoso e ricco di sapore. Non si può dimenticare di menzionare, infine, il caffè. A Roma, l'espresso è una tradizione sacra, e si trovano caffetterie in ogni angolo della città. Prendere questa bevanda al bancone è una pratica comune e un ottimo modo per vivere l'atmosfera autentica romana... Ma quanto costa?

Roma, al bar per un caffè e due pasticcini si spendono...

In conclusione, Roma è un paradiso culinario che offre una vasta gamma di piatti tradizionali e prelibatezze. La cucina romana è un'esperienza gastronomica unica, e scoprire i sapori autentici di questa città è parte integrante di una visita indimenticabile nella Città Eterna. Anche prendere il caffè è un momento piacevole e il costo non è davvero così esorbitante come in molti potrebbero credere.

Infatti, su Instagram, un utente del web ha pubblicato lo scontrino di un bar romano, costatando come per due caffè (macchiati) e due paste, si spendano solo 4,40 euro. Il prezzo è davvero conveniente, considerando che ogni espresso viene 1,20 euro, mentre ogni dolcetto 1 euro. "Ci sono scontrini e scontrini", scrive l'autore del post, come a sottolineare come non sia possibile fare di tutta l'erba un fascio.

LEGGI ANCHE: Alto Adige, "A pochi km da Bolzano esistono tre imperdibili luoghi da fiaba": la testimonianza di due TikToker è virale