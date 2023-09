Mango, hai mai visto come cresce la pianta? "Un anno in 50 secondi"

Il mango è uno dei frutti tropicali più apprezzati dagli italiani. Quelli che mangiamo oggi, sono i frutti di una pianta che ha bisogno di molti per generare un frutto abbastanza maturo da essere commestibile. Un video in time-lapse mostra il processo.

Il mango, così come l'avocado, è un alimento entrato relativamente da poco a far parte dell'alimentazione degli italiani. Essendo coltivato in zone del mondo con climi tropicali e subtropicali, inevitabilmente è un frutto dal prezzo unitario più alto rispetto a quelli tipicamente mediterranei. Tuttavia, il suo sapore delizioso ha conquistato anche milioni di europei e da ormai alcuni decenni, il mango è mangiato da solo oppure usato come condimento in piatti esotici. È originario dell'Asia Meridionale, ma si coltiva anche in America del Sud.

La sua pianta è una sempreverde e appartiene alla famiglia delle Anacardiacee. L'albero è noto per la maestosa bellezza, vanta foglie scure e una 'chioma' molto densa, che regala ombra in abbondanza. Molte piante di mango sono cresciute fino a 30 metri e hanno vissuto per decenni e decenni. La forma tipica del mango è detta 'a fagiolo'; il colore del frutto spazia tra giallo e rosso: non a caso, molti mango sono di colore arancione. Oltre a essere deliziosi, fanno bene alla salute, essendo molto ricchi di vitamina A e C, oltre a potassio e antiossidanti in abbondanza. Un po' come le carote, apportano benefici anche alla vista.

La pianta di mango: un anno in 50 secondi

Come detto, il mango cresce negli angoli del pianeta dove il clima è tropicale o subtropicalie. Ha bisogno di temperature medie alte che non vanno mai sotto i 12 gradi, oltre che di tanto sole e di un terreno ben drenato. Coltivare mango richiede pazienza: prima che l'albero inizi a produrre frutti maturi, possono passare anche due o tre anni. Tuttavia, una volta che la pianta si è 'stabilita', può generare frutti in abbondanza anche per decenni. Su YouTube, in un video di 50 secondi, è stato mostrato come cresce una pianta di mango nel giro di 365 giorni.

Come si può vedere, a un anno esatto dalla semina, non c'è la minima traccia di un frutto ben formato. Le piante 'nuove' possono impiegare anche più di tre anni per generare mango maturi e commestibili. La media è di tre anni, ma non mancano casi di persone che hanno aspettato anche il doppio del tempo. Una cosa è certa: il processo è spettacolare da vedere e mostra quanto magnifica sia questa pianta, che in un anno ha generato rami su rami e foglie su foglie. "Complimenti al cameraman che è rimasto seduto lì per 365 giorni di fila senza mai muoversi", è il commento (ovviamente ironico) di un utente.

