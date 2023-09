Veneto, mostra lo scontrino della cena e scatena una rivolta social: "Chi ti ha fatto il conto era certamente ubriaco!"

Veneto, un uomo ha mostrato lo scontrino di una cena su Twitter e il popolo del web si è scatenato asserendo che chiunque abbia fatto il conto doveva aver bevuto un numero considerevole di Spritz: ecco perché

La regione del Veneto, situata nel nord-est dell'Italia, è rinomata per la sua ricca tradizione culinaria, che spazia dai piatti di mare alle specialità di terra, dai formaggi ai vini pregiati. Le attrazioni culinarie qui sono una festa per i sensi e offrono una panoramica deliziosa della cucina italiana. Una delle specialità più iconiche del posto è il risotto alla milanese. Preparato con riso, brodo, cipolla, vino bianco e zafferano, questo piatto si distingue per il suo colore giallo dorato e il suo sapore ricco e cremoso. Esso è spesso accompagnato da ossobuco, un piatto a base di stinco di vitello brasato in un sugo ricco e aromatico.

Il Veneto è anche noto per il suo amore per i cicchetti, una sorta di tapas. Questi piccoli bocconi sono serviti nei bacari, i tradizionali bar veneziani, e variano da crostini con salumi e formaggi locali a polpette di pesce, calamari fritti e altre delizie. Anche il pesce gioca un ruolo importante nella cucina veneta grazie alla sua vicinanza al mare Adriatico. Uno dei piatti più celebri in tal senso è il baccalà alla vicentina, una pietanza a base di stoccafisso accompagnato da una salsa densa e saporita. Altri cibi marini popolari includono il risotto al nero di seppia, le sarde in saor (sarde marinate con cipolla e uvetta) e il granseola (granchio).

Per quanto riguarda i formaggi, il Veneto offre una varietà di prelibatezze casearie, tra cui il famoso asiago, il montasio e il morbido formaggio di malga. Questi sono spesso serviti con miele, frutta fresca o marmellate per un contrasto di sapori delizioso. La regione è anche celebre per i suoi vini. Il Prosecco, uno dei vini frizzanti più amati al mondo, è originario del posto, così come il Soave e il Valpolicella, vini bianchi e rossi rispettivamente. Una visita alle cantine vinicole della regione è un'esperienza imperdibile per gli amanti del 'succo d'uva'. Infine, non si può parlare di cucina veneta senza menzionare il tiramisù, uno dei dessert italiani più celebri al mondo. Questo dolce al cucchiaio è composto da strati di biscotti savoiardi inzuppati nel caffè, mascarpone e cacao in polvere. Ma quanto costa mangiare tutte queste prelibatezze?

Veneto, va in un ristorante tipico e mostra lo scontrino: quanto ha speso mangiando tutti prodotti locali

In conclusione, il Veneto offre una straordinaria varietà di attrazioni culinarie che riflettono la sua storia, la sua cultura e la sua posizione geografica. Dai risotti cremosi ai cicchetti sfiziosi, passando per i formaggi e i vini pregiati, questa regione italiana è un paradiso gastronomico per i buongustai di tutto il mondo. Così, un uomo ha deciso di andare a cena con qualcun altro (non è specificato chi sia nel post di Twitter), per mangiare buona parte del cibo caratteristico del luogo.

Dallo scontrino si evince che i due clienti del ristorante hanno bevuto acqua, Prosecco e Cabernet, mentre hanno mangiato una zuppa di trippe, una porzione di tagliatelle, una costata di puledro, uno spezzatino di cavallo, della verdura cotta e una porzione di tiramisù. Per tutto questo la spesa è stata di soli 49 euro totali. Pertanto, l'autore del post scrive che "nel mondo dell'inflazione dell'estate 2023, un altro scontrino è possibile". Il popolo del web tuttavia non è convinto di ciò che vede: c'è chi asserisce che un trattamento simile l'uomo deve averlo ricevuto perché amico del gestore del locale e chi invece non esita ad ammettere che il proprietario per aver fatto un conto del genere deve aver bevuto prima 'parecchi Spritz'.

