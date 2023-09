Napoli, vanno alla famosa gelateria e mostrano lo scontrino: quanto hanno speso per due coppette e due bottigliette d'acqua

Napoli, ecco lo scontrino di una delle più famose gelaterie: la spesa per due coppette e altrettante bottigliette d'acqua è di...

Napoli è una città affascinante e ricca di storia, ma una delle sue attrazioni più irresistibili è senza dubbio la cucina straordinaria. Questa città del sud Italia è famosa per i suoi piatti unici, che riflettono posizione geografica e animata cultura. Una delle prelibatezze più iconiche del capoluogo campano è la pizza napoletana, riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Essa è celebre per la sua base sottile e soffice, il pomodoro San Marzano, il mozzarella di bufala Campana DOP e l'olio d'oliva extravergine. I ristoranti e le pizzerie offrono una varietà di pizze deliziose, tra cui la Margherita (con pomodoro, mozzarella e basilico) e la Marinara (con pomodoro, aglio, origano e olio d'oliva). Una fetta di pizza napoletana autentica è un'esperienza da fare.

Oltre alla pizza, Napoli è rinomata per i suoi piatti di pasta, tra cui gli spaghetti alla puttanesca, la pasta con le vongole e la pasta e patate. In genere, la cucina partenopea fa un uso abbondante di pomodori, olio d'oliva, aglio e prezzemolo, creando cibi dal sapore intenso e avvolgente. Per gli amanti del pesce, il capoluogo offre anche una vasta selezione di piatti deliziosi a base di frutti di mare freschi. Il fritto di paranza, una miscela di pesci piccoli fritti in pastella, è una scelta popolare, così come il baccalà e le cozze. Il mare che bagna la città, infatti, fornisce ingredienti freschi e prelibatezze che sono alla base della cucina locale.

Inoltre, per accompagnare la tua esperienza gastronomica, Napoli offre una vasta selezione di vini locali, tra cui il famoso Lacryma Christi, un vino bianco prodotto sulle pendici del Vesuvio. E non si può dimenticare di completare il pasto con un caffè espresso napoletano, un modo perfetto per concludere una deliziosa cena. Le gelaterie della città, infine, meritano una menzione speciale. La città è famosa per il dessert freddo e artigianale di alta qualità. Si possono trovare gusti tradizionali come il cioccolato e la fragola, ma anche gusti più insoliti come il limone al basilico o il cioccolato piccante. Assaporare un gelato mentre si passeggia per le affollate strade del posto è un piacere che non ci si può perdere. Ma quanto costa?

Napoli, ecco quanto costa mangiare un gelato in una delle gelaterie più famose

In conclusione, Napoli è una destinazione culinaria straordinaria che offre una varietà di piatti deliziosi e autentici, tra cui la celebre pizza napoletana, piatti di pasta indimenticabili e gelato artigianale delizioso. Quest'ultimo, tuttavia, volendolo gustare al tavolo, può avere dei costi piuttosto alti (ma sempre perché la qualità degli ingredienti è ottima e il servizio ha un prezzo!).

Spostandosi in una zona più 'in' di Napoli, in una famosissima gelateria il costo per due gelati al tavolo e due bottigliette d'acqua - testimoniato da due persone che preferiscono mantenere l'anonimato - è di 16,10 euro. In particolare, guardando questo scontrino, una coppetta piccola viene 3 euro, mentre una media 4,50. Per stare al tavolo sono richiesti 3 euro aggiuntivi, invece l'acqua costa 2,80 euro a bottiglietta (per un totale di 5,60 per due bibite.

