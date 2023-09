Cameriere le ordina di pulire il tavolo sporcato dal figlio, la reazione di questa madre è furiosa

Un cameriere ha ordinato a una madre di pulire il tavolo lasciato in condizioni pessime dalla figlia. La donna, però, non ha reagito bene a quella richiesta e l'ha attaccato duramente.

I primi anni di vita dei figli sono piuttosto complicati. In primis perché sono creature totalmente dipendenti dai propri genitori, che possono concedersi pochissime distrazioni. Inoltre quasi nessun bambino, almeno per i primi sei anni di vita, ha il qualsivoglia senso di controllo. Lo sa bene chi è genitore: un bambino quando mangia non si preoccupa certo di tenere il tavolo pulito e per lui gettare in aria un cucchiaio sporco potrebbe perfino essere qualcosa di divertente. Ecco perché i genitori devono avere gli occhi sempre apertissimi, specialmente quando sono lontano da casa propria.

Proprio un episodio del genere, in un ristorante, ha causato un litigio tra una donna e un cameriere. La protagonista della vicenda, residente in Australia, ha raccontato la sua esperienza sul sito Kidspot. La donna si trovava con il marito e con loro figlio di 10 mesi in un ristorante nella città di Melbourne. "Nostro figlio sta imparando a sedersi nei locali pubblici e ha qualche difficoltà a mangiare da seduto". Non a caso, alcuni "pezzi di cibo" non sono riusciti a finire nella sua bocca e, inevitabilmente, sono caduti sul pavimento. Questa è la scintilla che ha causato il litigio con il cameriere.

La cameriera e il litigio con la madre

La famiglia ha mangiato normalmente e, a fine pasto, ha pagato direttamente al tavolo, prima di andare via. Un cameriere ha notato che i due adulti stavano prendendo le proprie cose pronti ad andare via e si è avvicinata a loro. "Avevo già notato che il cameriere guardava tutti i tavoli con attenzione e si è avvicinato a noi. Mi ha chiesto di aiutarlo a pulire il cibo che era caduto per terra". La donna ha reagito malissimo: "Ero furiosa". Da lì, è iniziato uno sfogo sulla società, che tuttavia non è piaciuto troppo agli utenti del web.



Nello sfogo, la madre ha scritto: "Da quando abbiamo deciso che i bambini e le famiglie sono poco importanti e abbiamo deciso di smettere di supportarli?". Secondo la donna, il cameriere aveva fatto una richiesta fuori dal mondo perché il suo lavoro è quello di pulire, portare i piatti e far sì che i clienti trascorrano un momento piacevole. Non tutti, però, sono d'accordo con il duro sfogo della donna: "Chiede supporto, ma poi non aiuta lei in primis", commenta un utente. "Quando vado al ristorante con i bambini piccoli, rimuovo io pezzi di cibo più grandi caduti a terra, perché non sono una stro**a", è la frecciatina di una donna. E infine: "A me è successo qualcosa del genere e non ho pulito, ma mi sono sempre scusata con i camerieri. Credo che lei non abbia fatto neppure questo".

