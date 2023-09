Alto Adige, "A pochi km da Bolzano esistono tre imperdibili luoghi da fiaba": la testimonianza di due TikToker è virale

Alto Adige, non lontano da Bolzano ci sono tre posti da visitare perché sembrano location di fiabe: ecco quali sono secondo la testimonianza di due TikToker di viaggi

L'Alto Adige, noto anche come Sudtirolo in tedesco, è una regione dell'Italia settentrionale che si distingue per la sua bellezza naturale mozzafiato, la ricca cultura alpina e la cucina deliziosa. Questa regione è un luogo ideale per chi ama la natura, l'arte e la gastronomia di alta qualità. Una delle attrazioni più evidenti sono le imponenti Dolomiti, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO: esse dominano l'orizzonte e offrono numerose opportunità per l'escursionismo, l'arrampicata e lo sci. I paesaggi alpini, con pascoli verdi e vallate pittoresche, sono perfetti per chi ama la tranquillità e la bellezza naturale.

Le città dell'Alto Adige, come Bolzano e Merano, sono ricche di storia e cultura. Bolzano, in particolare, è famosa per il suo centro storico ben conservato, con strade acciottolate, affascinanti edifici medievali e la splendida Piazza Walther. Merano, con i suoi parchi termali e la promenade lungo il fiume Passirio, è una destinazione rinomata per il relax e il benessere. La regione è anche conosciuta per la sua eccellente cucina. I piatti sono spesso a base di ingredienti locali come lo speck (prosciutto affumicato), i formaggi alpini, i canederli (gnocchi di pane) e il crauti (cavolo fermentato). Il tutto può essere accompagnato da uno dei vini locali, come il Gewurztraminer o il Lagrein. Ed è impossibile dimenticare di citare lo strudel di mele, un dessert classico del posto.

Un'altra attrazione dell'Alto Adige sono le terme. La regione è nota per le sue sorgenti termali naturali, e ci sono molte strutture termali e spa di alta qualità dove ci si può rilassare e rigenerare. Per chi è interessato alla cultura e alla storia, la zona offre anche numerosi musei e siti storici. Ad esempio, il Museo Archeologico di Bolzano ospita la famosa mummia dell'Uomo Venuto dal Ghiaccio, una scoperta archeologica straordinaria risalente a oltre 5.000 anni fa. In sintesi, l'Alto Adige è una regione unica che combina paesaggi alpini mozzafiato, cultura affascinante, cucina deliziosa e opportunità per il relax e il benessere. Proprio qui esistono anche degli imperdibili luoghi da fiaba.

Alto Adige, "Ecco tre luoghi da fiaba": parola di TikToker

Due TikToker di viaggi, Elena e Jacopo (noti come @roadmindtrip) hanno recentemente pubblicato un video che mostra "3 luoghi da fiaba in Alto Adige". Il primo che viene illustrato nel filmato è Chiusa "con il suo ponte fiorito, i mulini e il castello che lo domina". È una cittadina che va osservata da cima a fondo, soprattutto se si è particolarmente romantici.

L'Abbazia di Novacella, poi, "con la sua splendida biblioteca settecentesca che ricorda la Bella e la Bestia", è un posto che si potrebbe definire unico al mondo. Se siete amanti del film d'animazione della Disney un giro è d'obbligo! Infine, i due travel influencer citano la città di Vipiteno "con la sua iconica stradina e le botteghe". Qualora siate a Bolzano o non lontano da essa, per raggiungere questi tre posti ci vogliono dai 40 ai 50 minuti. Insomma, è un'esperienza fattibile anche solo in un giorno, magari di sabato o domenica.

