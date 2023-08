"Dei clienti si sono comportati malissimo, mi sono vendicato così", lo sfogo di una cameriera divide il web

Quello del cameriere è un mestiere preziosissimo. Tuttavia, sono sempre meno le persone che vogliono svolgerlo in maniera fissa. Una cameriera ha pubblicato uno sfogo su TikTok molto controverso, raccontando di come si sia vendicata contro alcuni clienti maleducati.

Chi segue l'attualità e si informa avrà letto diverse volte, negli ultimi tre anni, della mancanza cronica di camerieri in Italia. A quanto pare, sempre meno giovani vogliono fare questo mestiere. Molti di noi, appena maggiorenni, hanno lavorato come camerieri per maturare un po' di esperienza lavorativa e soprattutto per guadagnare il nostro primo stipendio. I giovani di oggi (cit.) sono sempre meno propensi a farlo, trattandosi di un lavoro che il più delle volte impegna i weekend e in particolare gli orari serali.

Non va assolutamente sottovalutato il fatto che è un lavoro a contatto con il pubblico. Forse, tra tutti, è quello che prevede più interazioni con i clienti. Si sa, ogni 10 avventori gentili e affabili, ce ne sono almeno 2 o 3 maleducati. Dal momento che pagano per il cibo o per le bevande, si sentono in diritto di essere pretenziosi. Ognuno di noi ha vissuto in prima persona esperienze da incubo con i clienti o conosce qualcuno che gliene ha raccontata una. Lo sfogo di una cameriera su TikTok e la descrizione della sua 'vendetta' contro alcuni clienti ha diviso gli utenti del social cinese.

La cameriera si vendica sul portafoglio

Lei si chiama Kylie e su TikTok è registrata come luckiekylie. Di recente, ha servito un tavolo da due (a giudicare dal numero di piatti ordinati), che ha ordinato due birre e altrettanti risotti con asparago e pesce. Non sappiamo in che modo siano stati maleducati, ma la cameriera nel suo sfogo scrive: "Quando dei clienti pensano che sia giusto trattarti male e mostrarsi superiori". Qual è stata la sua vendetta? Aver inserito due lattine di Coca Cola mai ordinata e varie salse che inizialmente avrebbe voluto regalare (nella speranza di ottenere una mancia più alta) per far lievitare il loro conto, sebbene in maniera quasi impercettibile.

Come musichetta per il video di TikTok c'è una canzone che si chiama "Haters Anthem", ovvero "L'inno degli odiatori". Il passaggio, nello specifico, recita: "Amo la sensazione di essere un odiatore". Il video ha diviso gli utenti di TikTok: qualcuno ha apprezzato il suo gesto, altri hanno fatto notare che così il ristorante perderà dei clienti e, dunque, la sua vendetta ha arrecato un danno all'attività. Quel che è certo è che gli avventori maleducati hanno pagato 8€ più del previsto, cifra che in tempi di inflazione come quelli che stiamo vivendo farebbero comodo a chiunque.

