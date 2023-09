Tiktoker apre scatola (ancora sigillata) di sigarette prodotte nel 1945: ecco che odore e aspetto hanno

Le sigarette sono in circolazione da svariati decenni. Un tiktoker ha trovato una confezione ancora sigillata di 'bionde', apparentemente prodotte nel 1945. Come sarà il loro odore e il loro aspetto, dopo quasi ottant'anni trascorsi chiuse in un contenitore?

Sebbene oggi siano ancora in circolazione e vengano acquistate da milioni di persone in tutto il mondo, il secolo d'oro per le sigarette è stato il ventesimo. La loro invenzione risale al XIX secolo, ma sono diventate di largo utilizzo in quello successivo. Altrettanto vero che nel corso degli anni hanno subito notevoli cambiamenti e modifiche, sia per quanto riguarda la loro composizione che la percezione sociale. Nel periodo a cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, diventarono popolari le sigarette arrotolate a mano, che per molti decenni sono state un prodotto di massa.

Il picco più alto è stato raggiunto tra gli anni '50 e '60, quanto questo prodotto divenne praticamente una moda popolare, grazie ad alcune campagne pubblicitarie molto efficaci, per le quali furono ingaggiate le più grandi star dell'epoca. Tutto cambiò rapidamente: negli anni '70 divesi scienziati resero pubblici studi che provavano in maniera incontrovertibile i danni causati dal fumo sulla salute. Ciò portò all'introduzione di leggi più severe sulla pubblicità e sull'etichettature delle sigarette. Via via, il loro acquisto è stato sempre più disincentivato e oggi in molti paesi il loro prezzo è quasi proibitivo, oltre al fatto che esistono divieti di fumo perfino in alcuni luoghi all'aperto.

Le sigarette del 1945 oggi appaiono così

Parlando di periodi d'oro, il 1945 fu uno dei primi anni nei quali le sigarette divennero un prodotto di massa. Era appena scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e le preoccupazioni della gente erano altre, ma quando il conflitto terminò, le vendite di sigarette raggiunsero numeri spaventosi. Com'erano le sigarette 78 anni fa? Un tiktoker, in qualche modo, ha messo le mani su una confezione di bionde del 1945, per di più ancora sigillato. Ecco cos'è successo quando l'ha aperto (nel paragrafo successivo trovate la traduzione del testo):

La prima cosa interessante è il suono di aria decompressa che si sente quando l'autore del video apre, effettivamente, la confezione. Qual è l'odore? Secondo chi l'ha annusato, è di "uva passa". Altrettanto curioso il fatto che il pacco abbi una linguetta al centro, che permette di 'alzare' alcune delle sigarette e renderne più facile l'estrazione. Nei commenti, un utente lo ha sfidato: "Dai, su, fumane una". Il proprietario del canale l'ha effettivamente accesa e ispirato, ma non ha fatto nessun commento sul sapore o sull'odore. La differenza più notevole con le sigarette moderne è il colore del filtro: bianco, come il resto della sigaretta. Ad ogni modo, ricordiamo ai nostri lettori che il fumo provoca numerose malattie e che la migliore sigaretta non è quella fumata insieme al caffè, bensì quella che viene buttata nell'immondizia.

