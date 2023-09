Studioso mostra il tabacco di una sigaretta al microscopio: guardate cosa fumate

Uno studioso ha messo il tabacco di una sigaretta sotto la lente del microscopio: ecco cosa ci può essere all'interno

Fumare fa male, questa è una verità innegabile che è stata ampiamente dimostrata dalla ricerca scientifica. Il tabacco contiene una serie di sostanze chimiche dannose per la salute umana, molte delle quali sono cancerogene. Tra queste sostanze ci sono il catrame, il monossido di carbonio e la nicotina, tutte responsabili di danni gravi all'organismo. Il catrame, ad esempio, è una miscela di sostanze chimiche che si accumula nei polmoni dei fumatori e danneggia i tessuti di questa parte del corpo. Tale danneggiamento può portare a condizioni come la bronchite cronica e la broncopneumopatia cronica ostruttiva che rendono la respirazione difficile e riducono la qualità della vita.

Il monossido di carbonio, presente nel fumo del tabacco, si lega all'emoglobina nel sangue più strettamente dell'ossigeno, riducendo così la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti. Ciò può portare a una serie di problemi, tra cui affaticamento, mancanza di energia e danni agli organi. La nicotina è la sostanza responsabile dell'assuefazione al tabacco, che può essere estremamente difficile da combattere. La dipendenza da essa può causare ansia, irritabilità e stress quando si cerca di smettere di assumerla. Inoltre, questa sostanza è dannosa per il sistema cardiovascolare e aumenta il rischio di malattie cardiache.

Ma i danni del fumo non si limitano ai polmoni e al cuore. Il fumo è anche una delle principali cause di cancro, tra cui il cancro ai polmoni, alla gola, alla bocca, all'esofago, alla vescica e molti altri. È responsabile di milioni di morti in tutto il mondo ogni anno. Quello passivo è altrettanto dannoso. Le persone che sono esposte al fumo di sigaretta degli altri, ad esempio i familiari di fumatori, sono a rischio di sviluppare problemi di salute simili a quelli degli attivi. Nonostante tutte queste evidenze scientifiche e le campagne di sensibilizzazione contro il fumo, molte persone continuano ad avere questo vizio. Le ragioni possono essere molteplici, ma è importante ricordare che smettere di fumare è possibile e porta a un notevole miglioramento della salute. Di certo, se tra i buoni propositi di settembre avete quello di smettere, quest'articolo può essere 'utile'.

Tabacco della sigaretta analizzato al microscopio: ecco cosa contiene

Esistono molti programmi di cessazione tabagica e terapie di supporto che possono aiutare le persone a liberarsi dalla dipendenza da nicotina. Quest'articolo non prova a fare ciò, ma semplicemente espone cosa c'è nel tabacco di una sigaretta analizzato da un microscopio. In particolare, lo studioso e TikToker @mir_glazami_microscopa ha pubblicato un video, ripreso dall'utente @simonxhvx3y, rompe nel mezzo l'oggetto tanto desiderato dai fumatori.

Ciò che si vede al microscopio, oltre ai consueti elementi che compongono il tabacco sono - anche in una sola sigaretta, almeno un paio di larve di quello che sembrerebbe Lasioderma Serricorne, ovvero il parassita che si nutre di derrate e materie prime immagazzinate (come, appunto, il tabacco). Importante sottolineare però, come esso sia presente anche in altri oggetti e cibi di uso comune come il caffè, lo zafferano e la camomilla.

