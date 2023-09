Acqua filtrata, esperto la esamina al microscopio: c'è davvero differenza con quella del rubinetto?

C'è davvero differenza tra l'acqua filtrata e l'acqua del rubinetto allo stato 'naturale'? Lo prende in esame un TikToker e scienziato: ecco qual è la loro

L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra e la sua qualità è di estrema importanza per la salute umana e l'ambiente. Due delle principali fonti di approvvigionamento di acqua per scopi domestici sono l'acqua filtrata e l'acqua del rubinetto. La prima è solitamente ottenuta attraverso sistemi di purificazione, come filtri a carbone attivo o osmosi inversa. Questi sistemi rimuovono impurità, batteri, sedimenti e sostanze chimiche nocive, migliorando significativamente la qualità di ciò che si beve. Essa è spesso considerata più sicura e migliore dal punto di vista del gusto rispetto a quella del rubinetto. Utilizzarla è una scelta popolare per coloro che cercano un'alternativa all'acqua in bottiglia, riducendo al contempo la produzione di rifiuti plastici.

D'altra parte, l'acqua del rubinetto è l'acqua che scorre direttamente dalla rete idrica pubblica. Questa è sottoposta a rigorosi controlli di qualità da parte delle autorità sanitarie e ambientali, il che la rende generalmente sicura per il consumo umano. Tuttavia, può variare notevolmente da luogo a luogo. In alcune aree, può avere un sapore o un odore sgradevole a causa di sostanze chimiche utilizzate nel processo di trattamento ed è quindi meno consigliato berla. Ad ogni modo, tra i vantaggi dell'acqua del rubinetto c'è la comodità di averla direttamente disponibile in casa senza la necessità di acquistare filtri o installare sistemi di purificazione. Inoltre, contribuisce a ridurre i costi e l'impatto ambientale legati all'uso di bottiglie di plastica.

La scelta tra acqua filtrata e acqua del rubinetto dipende in gran parte dalle preferenze personali e dalle condizioni locali. Se l'acqua del rubinetto nella tua zona è di alta qualità, può essere una scelta ecologica ed economica. Tuttavia, se si hanno preoccupazioni sulla qualità o il sapore dell'acqua del rubinetto, un sistema di filtraggio potrebbe essere una soluzione adeguata per migliorare la propria esperienza di consumo d'acqua. Ma scopriamo al microscopio qual è la differenza esistente tra la stessa bevanda filtrata e non.

Acqua filtrata e acqua del rubinetto: ecco le differenze esaminate al microscopio

È interessante analizzare al microscopio tutto ciò che assumiamo o tocchiamo. Proprio per questa ragione, ci sono dei TikToker - generalmente scienziati, che analizzano una serie di oggetti, cibi e così via, per scoprire cosa utilizziamo, in modo tale da renderci più consapevoli. Uno di questi è @dottor_microscope. Quest'ultimo tra i tanti video pubblicati, ne vanta uno con tante visualizzazioni all'interno del quale prende in considerazione due diversi tipi di acqua: quella filtrata e quella del rubinetto.

Che ci sia una differenza tra i due tipi d'acqua è già stato ampiamente illustrato, ma dal punto di vista strettamente 'tecnico', in cosa consiste questa? Quella del rubinetto è piena di minerali e residui. Invece, l'acqua filtrata è molto più pulita e non ci sono rischi di incappare in sostanze di troppo.

