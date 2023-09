Singapore, turista rimane sotto shock: "Questa cosa vi fa capire quanto sia sicura la città"

Singapore è una delle nazioni (città-stato a voler essere precisi) più sicure al mondo. Una turista ha mostrato quanto la sensazione di sicurezza sia grande anche in un luogo molto affollato.

Ci sono alcuni stati che sono saliti alla ribalta solo nel passato recente. Uno di questi è Singapore. Si tratta di una piccola nazione insulare nel Sud-Est asiatico che ha dimostrato come, grazie al duro lavoro delle istituzioni, si possa cambiare la propria reputazione e finire nei primi posti di numerose classifiche. Non a caso, oggi è considerata un paradiso di efficienza e sicurezza. Casuale non è neppure il fatto che nel 2023 Singapore abbia raggiunto New York, con cui occupa ex aequo la prima posizione nella classifica delle città dove il costo della vita è più alto.

L'efficienza di Singapore è evidente in molti aspetti della vita quotidiana. Il trasporto pubblico è tra i migliori al mondo: i ritardi tra gli autobus e i treni sono estremamente rari e anche la rete stradale è ben mantenuta. Essendo uno stato ricco, il governo investe costantemente nelle infrastrutture, garantendo la massima efficienza a chi paga le tasse. Come se ciò non bastasse, Singapore ha una delle più basse incidenze di criminalità al mondo. Come si ottiene un livello così alto? Oltre al fatto che le persone che vivono in povertà assoluta siano pochissime, le telecamere di sorveglianza sono presenti in moltissimi angoli della città-stato. Molto importante è la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine.

Singapore sicura: la dimostrazione in un video

Chiaciek, tiktoker, si trova a Singapore in vacanza. Insieme a una sua amica, ha visitato quello che sembra il ristorante di un centro commerciale. Il video di pochi secondi mostra all'inizio una ragazza con uno sguardo incredulo e subito dopo un muro dove ci sono dei ganci. Attaccate ai ganci troviamo cinque tessere: quattro sono carte di credito e uno sembra il badge di un lavoratore. Si tratta di oggetti smarriti da persone che hanno pranzato in quel ristorante. A dimostrazione di come nessuno si sogni di rubare una carta di credito dimenticata.

Nei commenti, chi vive o chi ha frequentato Singapore conferma: "Alcune persone lasciano i propri computer incustoditi per ore e nessuno si sogna di toccarli". Qualcun altro fa dell'ironia: "Non è vero: quando avevo 6 anni ho lasciato un pacchetto di caramelle su una panchina e quando sono tornata, ho visto un tizio che le mangiava". C'è anche chi parla di 'altri' pericoli nella città-stato asiatica: "I corvi, i galli giganti e le zanzare". Molte persone si sono trasferite qui, attratte dalle condizioni favorevoli, ma inevitabilmente il costo della vita è salito alle stelle. Solo chi ha un lavoro ben retribuito può permettersi di vivere in centro e di condurre una vita agiata.

