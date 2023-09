"Ho usato il bagno di un negozio Louis Vuitton e sono rimasta delusa", la recensione è virale

Nel 2023, c'è anche chi fa recensioni dei bagni per 'professione'. Una tiktoker si è recata presso un negozio Louis Vuitton con il solo intento di provare la toilette e, in estrema sintesi, non è andata come si aspettava.

Quando si parla di moda, la sfida tra Italia e Francia è molto serrata. Quelli che qualcuno definisce nostri 'cugini' hanno fondato diversi brand dell'alta moda che hanno milioni di estimatori nel mondo. Uno di questi è senza dubbio Louis Vuitton, fondato nel 1854 proprio da Louis Vuitton (che notizia). Quasi 170 anni dopo, la casa di moda è diventata una vera propria icona del lusso francese grazie a design unici e utilizzo di materiali di altissima qualità. Non è un caso che i suoi punti vendita siano sparsi in tutto il mondo e spesso anche ubicati in edifici storici o architettonicamente significativi.

Nel 2023 la richiesta e l'offerta di intrattenimento sono ai massimi storici. Non c'è mai stato un periodo come questo nella storia del pianeta Terra: su 8 miliardi di persone, oltre la metà ha accesso a Internet e, dunque, quasi 5 miliardi di umani chiede contenuti per occupare il proprio tempo libero. Da questa necessità è nata l'idea di recensire non più solo il cibo dei ristoranti, ma anche i bagni dei locali. Proprio così: su TikTok c'è una ragazza che prova tutte le toilette di luoghi grandi e piccoli, famosi e sconosciuti. Pochi giorni fa ha visitato quella di un negozio Louis Vuitton.

Com'è il bagno di Louis Vuitton

Come sarà mai il bagno di uno dei tanti punti vendita di uno dei brand di moda più famosi al mondo? Abbey, tiktoker specializzata nelle recensioni delle toilette, ha provato per noi una situata a New York. Come sarà andata? La ragazza non spende parole molto positive per la sua esperienza, tutt'altro: "Non sapevo cosa aspettarmi dal bagno di Louis Vuitton, ma non è quello che ho visto quando sono entrata. La tavoletta del WC non mi piace, mi ha fatto venire mal di testa. Non so perché ma questi profumatori mi fanno venire sempre il sospetto che ci sia una telecamera nascosta".

La carta igienica, spessa e soffice, conquista la sua approvazione, ma non la carta per asciugare le mani: "Se spendo migliaia di dollari per una borsetta, mi aspetto molto di meglio". Proprio il lavandino subisce una critica impietosa: "Sembra uno di quelli degli ospedali". Il voto finale è basso: "Lo sapete che con i brand famosi sono molto severa, quindi gli do un 3.8". Insomma, la simpaticissima tiktoker non ha apprezzato particolarmente il bagno di Louis Vuitton, forse perché da un brand così famoso si aspettava un ambiete molto più raffinato, anziché uno oggettivamente basilare come quello che si vede nel video. Ad ogni modo, al di là di un po' di acqua sul marmo del lavandino, sembra pulitissimo e in ordine, che è l'unica cosa che conta davvero per un bagno.

