Puglia, gli rubano la motosega e lui incolla questo cartello (senza speranze) sul luogo del 'delitto'

In Puglia, qualcuno ha lasciato la propria motosega incustodita per alcuni minuti. Al rientro, non l'ha trovata più. Questa persona si è illusa che prima o poi qualcuno gliela restituità ed ha incollato un cartello singolare sul luogo del 'delitto'.

I dati sulla criminalità in Italia sono molto complessi. Nel 2022, infatti, Milano, Rimini e Torino sono risultate le tre città più pericolose d'Italia. Tuttavia, nello studio del Sole 24 Ore, il parametro è rappresentato dalle denunce degli abitanti: più è alto il numero (ogni 1000 abitanti), più una città è percepita come insicura. Per quanto sia un parametro oggettivo e non contestabile, bisogna anche tenere a mente che in alcuni territori i cittadini non denunciano rapine e furti, per paura o per sfiducia verso le istituzioni.

A Milano, ad esempio, nel 2022 ci sono state 5.985 denunce ogni 100.000 abitanti per un totale di oltre 193.000. A Roma, ne sono state fatte 205.000, mentre a Napoli il numero scende a 125.000. In Puglia, le due città percepite come più pericolose sono Foggia (13esima n Italia) e Bari (27esima). Guardando i dati, ci accorgiamo come, escludendo Roma (quinta) e Napoli (decima), le città più pericolose siano tutte dalla Toscana in su. Siamo davvero sicuri che rapine e furti avvengano con maggiore frequenza al Nord rispetto al Sud? La sensazione è che solo con le denunce non si possa avere un quadro completo della situazione.

Puglia, gli rubano la motosega e lui inventa questo cartello

Come dovrebbe comportarsi una persona che ha subito il furto della propria motosega? In un paesino della Puglia, una persona ha lasciato incustodito lo strumento da lavoro per qualche minuto. Al rientro, non lo ha più ritrovato. Come capita spesso, l'uomo non ha sporto denuncia, ma ha invitato il colpevole a restituirlo. Avete presente quei post su Facebook sul gruppo del vostro paesino in cui, quando succede un incidente, l'autore scrive: "Ho le immagini delle telecamere, vieni a chiedermi scusa e pagami i danni oppure ti denuncio"? Qualcosa di simile è avvenuto (offline) in un comune della Puglia.

L'autore del cartello ha usato una penna per scrivere e con la luce, il messaggio non è facile da leggere, per cui lo trascriveremo qui: "Ho lasciato incustodita la motosega per qualche minuto e poi è sparita. Per cortesia rimettetela qui sotto. Grazie". Un cartello dai toni molto pacifici ed educati, in forte contrasto con l'inciviltà di chi ha rubato la motosega. A vostro avviso esiste qualche possibilità che il ladro torni sul luogo del 'delitto', legga il cartello, torni a casa sua, riprenda la motosega e infine la riporti lì? A nostro avviso le speranze sono vicinissime allo zero. A quel punto, il proprietario denuncerà il furto e farà aumentare i numeri della Puglia o lascerà perdere?

