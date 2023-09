Roma, a Boccea compare un cartello di vendita "romano al 100%": ecco cosa c'è scritto

Roma, nella frazione di Boccea spunta un cartello esilarante di vendita di un terreno: ecco cosa lo rende tale

Boccea è una tranquilla frazione nella periferia di Roma, nota per la sua atmosfera residenziale e la sua tranquillità. Sebbene non sia una destinazione turistica principale, offre alcune attrazioni e luoghi di interesse per i suoi residenti e i visitatori che desiderano esplorare questa parte della città. Una delle bellezze più significative qui è la Basilica di San Pancrazio, un antico luogo di culto con una storia ricca. La basilica è famosa per i suoi mosaici e il suo campanile, che offre una vista panoramica sulla zona circostante.

Per gli amanti della natura, c'è il Parco Regionale di Monte Mario, che si estende in questa zona. È un luogo ideale per fare passeggiate rilassanti, picnic all'aperto o godersi semplicemente la bellezza della natura. Boccea ospita anche una serie di ristoranti, caffetterie e negozi, che offrono una varietà di cucine locali e internazionali. È possibile gustare autentica cucina italiana, pizza, pasta e piatti tradizionali romani in questi posti accoglienti. Inoltre, la Parrocchia di San Giuseppe Calasanzio è un importante punto di riferimento religioso e culturale nella zona, con eventi religiosi e culturali che si tengono periodicamente.

Per chi è interessato alla storia, ci sono alcune antiche strade e stradine che consentono piacevoli passeggiate, permettendo di scoprire angoli nascosti di Boccea e di apprezzarne l'atmosfera tranquilla. In definitiva, se si carca una pausa dalla frenesia del centro di Roma e si desidera esplorare una parte più tranquilla della città, il quartiere in questione offre alcune attrazioni interessanti, dalla basilica storica al parco naturale e alla cucina locale. È un luogo ideale per un'esperienza più rilassante e fuori dagli itinerari turistici tradizionali. E poi, sollevando lo sguardo ci si può sempre imbattere in cartelli esilaranti.

Roma, a Boccea spunta un cartello esilarante: ecco cosa c'è di strano nella scritta

Una delle pagine più tragicomiche di Roma è @theromanpost. Trattasi di un profilo Instagram sul quale non mancano proprio mai foto e segnalazioni grottesche relative alla capitale. Ciò può includere fatti strani, belli o semplicemente divertenti, come nel caso del cartello apparso sul noto social qualche giorno fa. In particolare, questa volta, il luogo protagonista della vicenda è Boccea. Proprio qui si vende un terreno. Ma cosa cattura subito l'attenzione dell'annuncio in questione?

Ebbene, il fatto che sia scritto in 'romano'. Probabilmente è solo un errore di battitura, ma il fatto che ci sia scritto: "Se vende terreno 1.200 mq", invece di "Si vende terreno 1.2000 mq" fa indubbiamente sorridere e credere che, colui che ha stenografato l'avviso sia un capitolino al 100%. D'altra parte, la stessa descrizione attuata dalla pagina @theromanpost come didascalia al post recita: "A Boccea anche i cartelli vendesi parlano romano".

