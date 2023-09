L'igienizzante funziona davvero? Scienziato mostra al microscopio cosa succede ai batteri con una sola goccia di prodotto

L'igienizzante per le mani è importantissimo: guardate cosa succede ai batteri (visti al microscopio) con una sola goccia di prodotto

L'igienizzante per le mani è diventato un elemento importante nelle nostre vite quotidiane, specialmente negli ultimi anni con la diffusione di malattie infettive, come la pandemia di COVID-19. Questo prodotto è stato riconosciuto come uno strumento fondamentale per mantenere la pulizia delle mani e prevenire la diffusione di germi e batteri. Uno dei benefici più evidenti di questo detergente è la sua capacità di uccidere o inattivare i germi presenti. Ciò è particolarmente importante per prevenire la diffusione di malattie, come il raffreddore, l'influenza e - appunto - il COVID-19. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone rimane la migliore opzione, ma il prodotto in questione è una soluzione pratica quando il lavaggio solito non è possibile.

Gli igienizzanti sono facili da trasportare e utilizzare ovunque ci si trovi. Questa comodità li rende ideali per situazioni in cui non si ha accesso immediato a acqua e sapone, come in viaggio o in luoghi pubblici. Le mani sono una delle principali vie di trasmissione dei germi. Tocchiamo costantemente superfici che potrebbero essere contaminate, e poi accarezziamo il viso, prendiamo il cibo in mano e salutiamo altre persone. L'uso regolare di igienizzante per le mani può aiutare a ridurre il rischio di infezioni. Utilizzarlo non è solo una questione di proteggere se stessi, ma anche di proteggere gli altri, in particolare le persone più vulnerabili, come anziani o individui con sistemi immunitari compromessi. Riducendo la diffusione dei germi, si contribuisce a mantenere al sicuro le comunità.

Così, l'igienizzante è ampiamente utilizzato in settori come la sanità, la ristorazione, l'educazione e molti altri, dove la pulizia è fondamentale. Tuttavia, è importante utilizzare detergenti per le mani con moderazione e con una concentrazione di alcol adeguata (almeno il 60%) per essere efficaci. L'uso eccessivo di questo strumento, d'altro canto, può causare secchezza della pelle, quindi è consigliabile utilizzare creme idratanti per mantenere la pelle in buona salute. Ma come agiscono nello specifico tali prodotti su germi e batteri? Osserviamo tutto al microscopio.

Igienizzante al microscopio, ecco come uccide germi e batteri: la testimonianza di un TikToker

In conclusione, l'igienizzante per le mani è un importante strumento nella prevenzione delle malattie infettive e nella promozione dell'igiene personale. Utilizzato correttamente, può contribuire a mantenere la propria salute e quella degli altri, riducendo la diffusione di germi e batteri. In un video pubblicato dal TikToker e scienziato @micro_mondo, si vede come agisce nello specifico questa soluzione a base di alcol.

Lo scienziato mette su dei batteri una goccia di prodotto. Quello che succede dopo qualche secondo è davvero impressionante: basta davvero pochissimo igienizzante per uccidere i germi dopo averli fatti fuggire via. Il filmato è reso ancora più epico da una musica classica e incalzante in sottofondo. Ad ogni modo, se avevate qualche dubbio sull'efficienza di simili detergenti, potete decisamente stare tranquilli dopo queste immagini.

