Marche, trova un materasso abbandonato per strada e scrive un 'augurio' per l'incivile col pennarello

Vicino San Benedetto del Tronto, nelle Marche, qualcuno ha lasciato un materasso sul marciapiedi. Un concittadino, armato di pennarello, ha scritto una frase lapidaria (è proprio il caso di dirlo) dedicata all'incivile.

Com'è messa l'Italia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti? Dai dati relativi agli ultimi anni, arrivano buone notizie, seppur i miglioramenti siano lenti e non clamorosi. Nel 2021, infatti, la percentuale di raccolta differenziata a livello nazionale è aumentata dell'1%, passando dal 63 al 64%. Nello stesso anno, tuttavia, la produzione totale di rifiuti urbani è aumentata, del 2,3%. In totale, due anni fa, in Italia sono stati prodotti 29,6 milioni di tonnellate, circa 677.000 chilogrammi in più rispetto al 2020. Molto ha influito la riapertura di bar e ristoranti, a fronte di un 2020 segnato da pesanti restrizioni.

Va anche detto che, rispetto a 2009, 2010 e 2011, l'Italia ha prodotto una quantità molto più bassa di rifiuti, segno di una maggiore sensibilità verso il tema ambientale. Al contempo, il nostro paese sembra viaggiare a due velocità: da una parte c'è il Nord (con alcune eccezioni, come la Liguria) dove le percentuali di raccolta differenziata sono eccellenti, dall'altra in quasi tutte le regioni regioni del Sud non si arriva neanche al 60%. Sei regioni su venti superano il 70%: le due migliori in assoluto sono Veneto e Sardegna, rispettivamente 76 e 75%; molto bene anche Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Trentino - Alto Adige, che oscillano tutte tra 72 e 73%.

Marche, a Colli del Tronto compare il materasso abbandonato (con dedica)

Per quanto nelle Marche (dati YouTrend riferiti al 2021), il 72% dei rifiuti venissero correttamente separati, non manca una minoranza di incivili, le cui azioni sono visibili a tutti. Come succede praticamente in tutte le città italiane, chi è ignorante (nel senso che ignora) o pigro, abbandona rifiuti speciali per strada. La mentalità italiana del "Tanto prima o poi qualcuno lo porterà via" genera mostri. È anche vero che quando succedono episodi del genere, c'è sempre il concittadino pronto a rispondere a tono, con auguri di varia natura. Ecco cos'è successo a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli:

L'augurio che si legge sul materasso non lascia spazio a dubbi. Peccato che l'incivile non possa riposarci più, perché se n'è disfatto, ma è chiaro che abbia attirato le antipatia di un suo concittadino, arrivato ad augurargli l'eterno riposo. Le Marche sono una delle cinque regioni più virtuose d'Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata. Evidentemente ad alcuni cittadini va ancora insegnata l'importanza dello smaltimento dei rifiuti speciali e/o ingombranti. Di solito si portano nelle isole ecologiche, oppure si chiama la ditta municipalizzata per un ritiro apposito. Ma di certo non si lasciano sui marciapiedi perché, prima o poi, qualcuno (che potrebbe essere chiunque) lo porterà via.

