Donna trova uno scorpione nello scarico della vasca da bagno: quello che succede dopo lascia tutti di stucco

Una donna ha trovato uno scorpione nella propria vasca da bagno mentre la utilizzava: quello che fa è sbalorditivo!

Esistono migliaia di fobie al mondo: c'è chi ha paura di prendere un aereo, chi teme le meduse a mare, chi è terrorizzato dai serpenti e dai loro morsi e chi pur di non fare una puntura arriverebbe a fuggire in Texas! E a proposito è proprio il Texas lo scenario di quest'articolo. Bene, c'è una paura, tuttavia, che accomuna un po' tutti ed è quella che si prova per aracnidi e insetti vari. Spesso, anche quando non spaventano fanno comunque orrore e provocano disgusto nelle persone. Se si è allergici, poi, il timore di trovarseli faccia a faccia aumenta ancora di più.

Tenendo bene a mente questo, nessuno mai vorrebbe trovarsi in casa insetti del genere. Se per formiche e scarafaggi esistono dei prodotti che li ammazzano o comunque li allontanano dalla nostra abitazione, per quanto concerne altri tipi di animali è più difficile mandarli via. Un esempio di questi è lo scorpione. Sì, perché è proprio questa specie di insetto che una donna in Texas si è ritrovata nella propria dimora, precisamente nella vasca da bagno e... mentre la stava utilizzando! La signora ha pubblicato il video della spiacevole situazione su TikTok, scatenando tuttavia il dibattito per la sua reazione insolita alla vista del pericolo.

Spunta uno scorpione in vasca da bagno e la donna che lo trova reagisce in modo inimmaginabile: ecco cosa fa

Il video di TikTok datato 22 agosto, mostra una donna del Texas @texasgrl_4everofficial che inquadra uno scorpione all'interno della propria vasca da bagno. "Stai facendo un bagno caldo e rilassante, quando accade questo", recita la didascalia del filmato non adatto a deboli di cuore. All'inizio della clip si vedono le gambe della signora che sta appunto svolgendo il suo rituale di bellezza. Insomma, muove i piedi e si gode tranquillamente il suo bagno, quando all'improvviso batte gli arti inferiori sullo scarico dorato. È proprio in quel momento che si accorge di un ospite indesiderato. Chiude subito l'acqua e percepisce le 'chele' marroncine delo scorpione.

"È un dannato e gigantesco scorpione, sicuramente non ce la farà a passare attraverso lo scarico", dice la donna e batte contro la superficie dorata in modo tale che l'animale rientri nelle tubature. Cosa che in effetti fa. "In Texas gli scorpioni provano a entrare dappertutto per prendersi l'acqua, dato che il clima è stranamente arido", spiega. Ma l'insetto non sembra intenzionato ad andarsene. "Oh mio Dio, oh mio Dio, gli ho schiacciato la testa e ora si è incastrato con la testa nello scarico", continua a dire la donna mentre la creatura prosegue nel suo viaggio d'uscita. "Oh mio Dio, è uno scorpione e sta cercando di uscire", ammette finalmente la signora.

La donna continua a emettere urletti mentre lo scorpione fuoriesce dallo scarico fino a cadere in vasca dopo che la signora ha spruzzato addosso all'animale dell'acqua. Il web è inorridito. Non tanto dall'animale, quanto dal fatto che la donna ci ha messo qualche minuto addirittura prima di uscire dalla vasca. "Ma è pazza? Perché rimane in vasca?", si domandano quasi tutti. In effetti, il modo di reagire della TikToker è quantomeno insolito! Parliamoci chiaro, tutti al suo posto ce la saremmo data a gambe levate.

LEGGI ANCHE: Genova, automobilista compie il parcheggio più illegale di sempre: "Ha ignorato tre segnali stradali"