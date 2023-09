Genova, automobilista compie il parcheggio più illegale di sempre: "Ha ignorato tre segnali stradali"

Anche a Genova la sosta illegale è la normalità. Un automobilista ha ingaggiato una sfida personale contro il Codice della Strada, parcheggiando in una maniera talmente illegale da poter diventare un caso studio.

Stando alle cifre diffuse dall'Anfia, associazione delle imprese operanti nella filiera auto, Torino è la grande città italiana con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. Dal 2010 al 2019, infatti, le auto sono passate da 544.000 a 554.000 unità. Al contempo, la popolazione è scesa da 907.000 a 870.000, portando così il rapporto da 60 a 63,7%. Torino ha superato Roma, dove il trend è stato opposto: la popolazione è aumentata, passando da 2,761 a 2,837 milioni, mentre le auto sono scese da 1,900 a 1,770 milioni, passando dunque dal 69 al 62,4%.

Tutte le altre grandi città italiane sono sotto il 60%: Palermo nel 2019 era al 59,9%, Napoli al 57,3%, Bologna 53,4% e Firenze 53,7%. I due grossi centri più virtuosi sono Milano e Genova: nessuno dei due arriva al 50%. Il capoluogo lombardo ha fatto segnare un 49,4%, mentre quello ligure il dato più basso d'Italia tra le grandi città: 47,1%. Insomma, a Genova la gente del posto non ama spostarsi in macchina, sia per le note difficoltà nel trovare un parcheggio, sia perché la Repubblica Marinara vanta un numero altissimo di zone a traffico limitato. Molti genovesi girano in scooter, mentre altri si affidano al trasporto pubblico o alle proprie scarpe.

Genova, il parcheggio più illegale di sempre: tre divieti ignorati

Nonostante sia la grande città con la percentuale più bassa di auto in rapporto alla popolazione, non vuol dire che a Genova manchino gli incivili. Nelle ultime ore, una macchina è stata fotografata in quella che definire sosta selvaggia sarebbe riduttivo. L'automobilista, infatti, ha parcheggiato con le ruote anteriori sulle strisce pedonali, in una zona dove c'è il divieto di sosta e, 100 metri più su, anche un divieto di accesso. Un vero e proprio capolavoro dell'illegalità, che andava fotografato e pubblicato su Instagram, vista la presenza di ben tre segnali stradali:

Genova ha tante eccellenze e di certo l'automobilista in questione è uno di loro. Siamo sicuri che l'esaminatore che gli/le ha dato la patente sia fiero di lui in questo momento. Ciliegina sulla torta? A pochi centrimetri dalla sua auto c'è anche uno stop. Un qualcosa di veramente unico. Tornando seri, la speranza è che l'incivile in questione abbia ricevuto una multa salatissima e che il carro attrezzi abbia rimosso la sua auto, in modo da dover pagare anche un extra sulla sanzione. Una sosta del genere può mettere in difficoltà pedoni, mezzi di soccorso e altri automobilisti. L'italiano medio è egoista e pensa solo alla propria comodità. Questi sono i risultati.

