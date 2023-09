Umbria, c'è un borgo che assomiglia a Venezia ed è tra i più belli d'Italia: il racconto della tiktoker

L'Umbria è una delle regioni italiane più ricche di bellezze naturali. Tra i tanti borghi affascinanti di questo territorio, ce n'è uno che secondo alcuni assomiglia a Venezia. Una TikToker ha spiegato come si chiama, dove si trova e perché vale la pena visitarlo.

Nel 2001 nel nostro paese è nata un'associazione privata denominata "I borghi più belli d'Italia". Il suo scopo è quello di promuovere i piccoli centri abitati italiani. Nel 2023, il numero di borghi che aderiscono a questa iniziativa è di 349. Non è un caso che il numero più alto di centri si trovi... al Centro Italia. Oggi, infatti, le sei regioni che ne vantano di più sono Umbria e Marche (entrambe 30), Toscana (29), Liguria (26), Abruzzo e Lazio (25).

L'Umbria, in particolare, è una delle regioni italiane preferite dagli amanti della natura, per il fatto che sia uno dei territori meno cementificati d'Italia. Dei 30 borghi più belli d'Italia, ben 22 si trovano in provincia di Perugia e gli altri 8, chiaramente, appartengono alla provincia di Terni. Molti turisti decidono di visitare questi luoghi in estate: alcuni si trovano a diverse centinaia di metri sopra il livello del mare e le temperature possono essere più fresche rispetto alle città costiere. Anche il fatto che l'Umbria sia una delle regioni più verdi d'Italia contribuisce a far sentire di meno la calura estiva.

Umbria, il borgo che assomiglia a Venezia

Forse il mese di settembre è il migliore per visitare i borghi: il caldo non è quello del mese di luglio, ma spesso le giornate sono favorevoli per le escursioni all'aperto. La tiktoker Annarita Liegi ha introdotto così il suo video: "Vi giuro che un borgo così bello non l'avevo mai visto. Sono stata nella Venezia dell'Umbria. Questo borgo medievale fiabesco attraversato da tanti ruscelli con acque trasparenti". Il posto si chiama Rasiglia ed è una frazione del comune di Foligno. Nel Medioevo i ruscelli erano usati dall'industria tessile, oggi sono un elemento pittoresco di questo borgo che ha mantenuto il fascino medievale.

La tiktoker ha avuto l'onestà intellettuale di evitare formule del tipo "Il borgo che nessuno conosce", tanto di moda tra le sue colleghe. Rasiglia è molto famosa ed è probabilmente uno dei centri più belli dell'Umbria intera, per cui i turisti abbondano, soprattutto d'estate. L'ideale sarebbe visitarlo proprio in questo periodo, in cui le temperature sono ancora gradevoli ma il turismo di massa è finito. Non tutti sanno che, secondo la popolazione locale, Foligno è il centro del mondo. Insomma, se nei prossimi giorni doveste decidere di recarvi in quest'angolo d'Italia, sappiate che oltre a uno dei borghi più belli d'Italia anche detto "Venezia dell'Umbria", potrete dire di essere stati "a lu centru de lu munnu".

