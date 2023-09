La padrona dà da mangiare un pomodoro crudo al suo cane: la reazione dell'animale è tutta da ridere

La padrona dà da mangiare un pomodoro crudo a un adorabile cagnolino: ecco come la prende l'animale (inaspettatamente)

La dieta ideale per i cani è una parte essenziale della loro salute e del loro benessere generale. Un'alimentazione adeguata contribuisce a mantenere un peso corporeo sano, a fornire energia, a sostenere la crescita (nel caso dei cuccioli) e a gestire eventuali condizioni mediche. Un animale dovrebbe mangiare soprattutto cibo commerciale di alta qualità progettato appositamente per lui. Che si preferisca cibo secco o umido, occorre cercare prodotti che abbiano una lista di ingredienti di qualità e che soddisfino le esigenze nutrizionali specifiche del proprio amico a quattro zampe, a seconda dell'età, delle dimensioni, del livello di attività e delle esigenze mediche.

Le proteine sono essenziali per i cani, che sono animali carnivori. Bisogna sempre scegliere alimenti che contengono proteine di alta qualità provenienti da carne, pesce o uova, assicurandosi che il cibo abbia un adeguato contenuto proteico per soddisfare le esigenze del cucciolo. I grassi, poi, forniscono energia al proprio animale e sono fondamentali per una pelle e un mantello sani. Cercare alimenti con grassi di buona qualità, come l'olio di pesce o l'olio di semi di lino, che contengono acidi grassi omega-3 benefici, è essenziale. I carboidrati sono una fonte di energia importante, ma dovrebbero essere bilanciati e non costituire la maggior parte della dieta del proprio quattrozampe per evitargli problemi legati all'obesità.

Le fibre sono utili per la digestione e possono aiutare a prevenire problemi come la stitichezza. È importante trovare un cibo che contenga fibre nella quantità giusta per le esigenze del proprio cane. L'alimento dovrebbe essere, infine, essere ben bilanciato in termini di vitamine e minerali, in modo da evitare di somministrare integratori (a meno che il veterinario non lo consigli specificamente). Ovviamente è necessario assicurarsi sempre che il cane abbia accesso a una quantità sufficiente di acqua fresca e che mangi in maniera controllata sia durante i pasti che durante gli 'spuntini'. Ma cosa succede a dare un pomodoro a un cucciolo?

Dà da mangiare un pomodoro al cane e l'animale reagisce così: il video

Ogni cane è un individuo, quindi è importante adattare la dieta alle sue esigenze specifiche. Di base è opportuno consultare sempre il proprio veterinario per una guida personalizzata in base all'età, allo stato di salute e alle esigenze particolari. La nutrizione è un aspetto fondamentale per la salute a lungo termine del proprio amico a quattro zampe, quindi prendersene cura con attenzione è l'ABC. Esistono tuttavia anche persone che tendono a sperimentare molto con l'alimentazione del proprio animale, soprattutto se si tratta di fornire loro cibi 'magri' nella speranza che li accettino e (forse) che perdano un po' di peso.

È il caso di una TikToker (@valyfitness) che sceglie in un video, di dare da mangiare un pomodoro al suo cagnolino disteso sul divano. L'animale inizialmente gioca con il frutto pensando si tratti di una pallina. Dopo poco però, avendolo rotto con i denti lo ingurgita. Gli piace? Impossibile dirlo, ma la sua faccia sorpresa fa di certo sorridere!

