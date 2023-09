Milano, quattro ragazzi spagnoli al ristorante s'ingozzano di cibo: quello che succede dopo lascia tutti a bocca aperta

Milano, quattro ragazzi iberici si recano al ristorante per la cena e mangiano di tutto e di più: ciò che succede dopo, tuttavia, è spiazzante

Milano, la capitale della Lombardia e una delle città più dinamiche d'Italia, è ricca di attrazioni che coprono una vasta gamma di interessi. Questa località cosmopolita è famosa per il suo patrimonio storico, la moda, la cultura, l'arte, la cucina e tanto altro. Per gli amanti dell'arte e della cultura, il capolavoro iconico è il Duomo, una straordinaria cattedrale gotica che domina la Piazza principale della destinazione. All'interno, si possono ammirare le sue spettacolari vetrate ed è possibile salire sul tetto per una vista panoramica sul posto. Accanto al Duomo si trova la Galleria Vittorio Emanuele II, un elegante centro commerciale coperto con mosaici e decorazioni pazzesche.

La città di Milano è anche nota per i suoi musei di classe mondiale. Il Museo del Novecento offre una ricca collezione di arte contemporanea italiana, mentre la Pinacoteca di Brera ospita opere d'arte di artisti famosi come Caravaggio e Raphael. Il Teatro alla Scala è uno dei teatri d'opera più famosi al mondo, e una visita alla sua struttura storica è un'esperienza culturale imperdibile. Per gli amanti della moda, poi, il capoluogo lombardo è il paradiso dello shopping. Via Montenapoleone e il Quadrilatero della Moda sono famosi per le boutique e le vetrine lussuose. Inoltre, la città ospita la Fashion Week, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della moda.

Se si è appassionati di storia, il Castello Sforzesco è una fortezza medievale che ospita numerosi musei, tra cui la Pietà Rondanini di Michelangelo. Vicino al castello si trova il Parco Sempione, un luogo ideale per rilassarsi e fare una passeggiata. Se invece si ama il calcio, Milano è sede di due delle squadre di calcio più famose d'Italia, l'AC Milan e l'Inter che giocano nel leggendario stadio San Siro. E nel capoluogo non manca certo una vivace vita notturna! Navigli, un quartiere caratterizzato da canali navigabili, è noto per i suoi bar e ristoranti che offrono un'atmosfera vivace fino a tarda notte. Insomma, ci sono tanti motivi per i quali dei turisti spagnoli potrebbero vedere Milano... Il punto è che dovrebbero anche rispettarla.

Milano, turisti spagnoli mangiano di tutto e di più al ristorante e dopo...

La cucina di Milano è un'altra attrazione imperdibile tra il famoso risotto alla milanese con lo zafferano, l'osso buco e il panettone, il dolce tradizionale natalizio. I ristoranti e le trattorie locali donano una vasta gamma di prelibatezze regionali, così anche i turisti stranieri sono attratti da questo cibo e lo mangiano, come hanno fatto i quattro spagnoli protagonisti di quest'articolo.

Proprio loro, dopo aver fatto letteralmente impazzire una cameriera chiedendole di tutto e di più, hanno commesso il più vile degli atti, fuggendo a gambe levate senza pagare il conto. A raccontare la vicenda è la stessa ragazza (@mely88.cuba) che ha pubblicato un video su TikTok nella speranza di poter acciuffare i colpevoli o quantomeno far conoscere le loro facce ai ristoratori, in modo tale che ciò che è accaduto a lei non ricapiti a qualcun altro.

Ecco il messaggio: "Questi 4 ragazzi spagnoli ieri sera (24/08/23) sono arrivati al ristorante dove lavoro a Milano e hanno chiesto di tutto e di più. Finito di mangiare hanno chiesto un dolce e un caffè, nel frattempo la ragazza è uscita ed è sparita. Uno dei ragazzi mi ha chiesto di portargli il dolce fuori. lo li ho chiesto di pagare prima ma lui mi ha detto che avrebbe fumato una sigaretta e subito sarebbe entrato. Dopo un po' gli altri tre sono usciti e si sono seduti fuori facendo finta di niente. In pochi secondi ci sono messi a correre e sono scapati senza pagare il conto. Chiedo di diffondere soprattutto per la mancanza di rispetto e la presa in giro a noi lavoratori. Inoltre sono stati tutta la serata a fare richieste, facendo pure i simpaticoni. Attenzione!".

LEGGI ANCHE: Inquilino lascia il biglietto più raffinato di sempre ai suoi vicini: "Si è pregati, allorché..."