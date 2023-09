Puglia, sui rifiuti in strada a Brindisi compare un cartello infame contro gli incivili: "Siete solo dei..."

Puglia, in strada ci sono dei rifiuti abbandonati, così spunta un cartello su di essi contro gli incivili che li hanno lasciati: ecco cosa recita

Brindisi in Puglia è una destinazione affascinante che offre una ricca storia, cultura, cucina e bellezze naturali. Le sue attrazioni spaziano dalla sua posizione costiera all'entroterra ricco di storia. Una delle bellezze più iconiche qui è il porto. Essendo una città costiera, esso ha una grande importanza storica e logistica. È un luogo ideale per una passeggiata lungo il lungomare, godersi le barche e ammirare il Castello Svevo, un'imponente fortezza. Anche il centro storico è una zona pittoresca con strade strette e tortuose, edifici storici e una vivace atmosfera mediterranea. Passeggiando per le sue vie, è possibile scoprire antiche chiese, come la Cattedrale di San Giovanni al Sepolcro, e il Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo, che ospita una collezione di reperti archeologici della regione.

Il Tempio di San Giovanni al Sepolcro è un'antica chiesa normanna del XII secolo con una facciata romanica e interni affrescati. È un importante sito religioso e storico. La Colonna Romana, situata nella piazza antistante la cattedrale, è un monumento che risale al I secolo d.C. È un simbolo dell'antica Roma e offre un'interessante connessione con il passato glorioso di Brindisi come importante città portuale romana. La Fontana di Tancredi, una scultura del XVI secolo raffigurante il re normanno Tancredi d'Altavilla, è un'altra attrazione notevole nel centro storico di questo luogo della Puglia.

Per gli amanti della natura, il Parco Regionale delle Dune Costiere offre l'opportunità di esplorare le dune di sabbia e le spiagge incontaminate della zona. È un'area protetta che rappresenta un habitat importante per la flora e la fauna locali. La cucina pugliese è famosa per i suoi sapori autentici, e Brindisi non fa eccezione. Qui si possono assaggiare i piatti tradizionali come le orecchiette con le cime di rapa, il pesce fresco del mare Adriatico e i vini locali come il Salice Salentino. Infine, Brindisi è un punto di partenza ideale per esplorare altre gemme della Puglia, come Lecce, Ostuni, Alberobello e la Valle d'Itria. La sua posizione strategica la rende una tappa perfetta per un viaggio attraverso questa affascinante regione italiana. Peccato solo che, a volte, spuntino cartelli... bizzarri.

Puglia, a Brindisi spunta un cartello grottesco contro i maleducati: ecco cosa recita

In conclusione, Brindisi è un luogo affascinante e storico che offre una varietà di attrazioni per i visitatori. Per chi è interessato alla storia, alla cultura, alla natura o alla cucina, la città della Puglia ha qualcosa da offrire. Eppure, a volte, strappa un sorriso anche piuttosto amaro. Purtroppo, come in molte località d'Italia, anche questa destinazione deve fare i conti con la maleducazione di alcune persone che lasciano rifiuti ingombranti in strada invece di recarsi nelle apposite isole ecologiche.

Così, qualcuno - segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4, ha deciso di piazzare un cartello contro gli incivili e scrivere senza mezzi termini cosa sono - secondo il suo pensiero. "Siete dei por*i", questo è ciò che si legge sul cartone. Probabilmente chi ha messo su carta tali parola sa esattamente a chi si riferisce o comunque è consapevole della gravità della situazione rifiuti in Puglia, come in tutto il resto d'Italia.

