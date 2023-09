"Il mio gatto fa una strana danza ogni volta che beve", la testimonianza è comicità pura

Una TikToker mostra come il suo gatto, tutte le volte in cui beve, fa una vera e propria danza bizzarra: ecco il video che lo dimostra

I gatti sono animali affascinanti e misteriosi, noti per il loro comportamento unico e a volte stravagante. Le loro usanze e abitudini possono sembrare bizzarre agli occhi degli esseri umani, ma spesso hanno radici nella loro natura felina e nel loro istinto di sopravvivenza. Una delle caratteristiche più sorprendenti dei gatti è il loro comportamento di "impastare" o "amassare". Esso consiste nel premere e movimentare le zampe anteriori su una superficie morbida, come una coperta o le ginocchia del proprietario. Si ritiene che quest'azione risalga all'infanzia dei gattini, quando premevano le zampe sulla pancia della madre per stimolare la produzione di latte. Anche i felini adulti continuano questa pratica, spesso quando si sentono rilassati o affettuosi.

Un'altra usanza bizzarra è la "caccia immaginaria". Molte volte, i gatti sembrano fissare intensamente uno spazio vuoto o inseguire un oggetto invisibile. Questo comportamento è spesso associato all'istinto di caccia dei gatti e potrebbe rappresentare una sorta di allenamento mentale e fisico per affinare le loro abilità predatorie, anche se non c'è nulla da cacciare. Il "regalo" di prede morte è un altro comportamento intrigante dei mici. Alcuni di essi, specialmente quelli che trascorrono del tempo all'aperto, possono portare a casa piccoli esserini, come topi, lucertole o uccelli, e presentarle ai loro proprietari. Tale comportamento è considerato un segno di affetto e un tentativo di condividere il cibo con la famiglia umana. Tuttavia, può sembrare bizzarro e poco gradito agli esseri umani.

I gatti sono noti anche per la loro abitudine di dormire molto, spesso fino a 16 ore al giorno: tale capacità ha radici nella loro natura di predatori notturni. Questi animali hanno l'energia necessaria per cacciare durante la notte e dormono durante il giorno per recuperare le forze. Le lavate estremamente rigorose dei gatti sono un altro comportamento apparentemente strano. Passano gran parte del loro tempo a leccarsi, pulendo il loro pelo e mantenendo la loro igiene personale. La pratica in questione è essenziale per rimuovere odori estranei e per mantenere il loro pelo isolante. Tuttavia, può sembrare eccessiva agli occhi umani, e talvolta può portare a problemi di pelle o a formazione di palline di pelo. Tra i tanti atteggiamenti particolari dei gatti, ve n'è uno fatto da un micetto su TikTok...

Gatto, ecco cosa fa tutte le volte in cui beve: è una stranissima danza

Le usanze bizzarre dei gatti sono spesso il risultato della loro natura felina e del loro istinto di sopravvivenza. Anche se possono sembrare strani o eccentrici, fanno parte dell'affascinante mondo dei felini domestici. Se poi oltre alle particolarità sopra descritte, se ne riscontrano altre, ben venga! Vuol dire che la personalità del gatto sta emergendo. E in effetti, quella del protagonista dell'articolo sembra essere venuta ben fuori.

Nel video pubblicato dalla pagina TikTok @pubity, si vede infatti un gatto che richiamato all'attenzione dalla propria padrona, si accinge a bere. Niente di straordinario se non fosse per il fatto che, poco prima di tirar fuori la linguetta, inizia a fare una strana danza, quasi sciando sul pavimento. Sembra quasi l'atteggiamento di un micio in una lettiera. Perché farlo dunque in un ambiente pulito? Chi può dirlo, ma il filmato fa indubbiamente sorridere.

