Francia, nel bagno dell'aeroporto a Parigi compare un cartello surreale: "Non fatelo"

L'aeroporto di Parigi 'Charles De Gaulle' è il più affollato della Francia e tra i più trafficati al mondo. Nei bagni, tuttavia, è comparso un cartello a tratti surreale, di un divieto molto singolare.

L'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, che qualcuno chiama semplicemente Roissy, è uno dei principali scali internazionali dell'Europa, oltre che il più importante della Francia. Come molti scali europei e mondiali, è piuttosto lontano dal centro, dato che si trova 25 chilometri a nord-est di Parigi, in Francia. Il nome è un omaggio al generale Charles de Gaulle, leader della Resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre che primo presidente della Quinta Repubblica francese. È uno dei tre più trafficati d'Europa e nella top ten mondiale.

Attualmente ha tre terminal: il numero 2 è il più affollato ed è suddiviso in sette satelliti. Essendo un hub per viaggiatori internazionali, con voli diretti per destinazioni sparse in tutto il mondo, offre servizi di alta qualità per tutti. Ci sono negozi e ristoranti in grande quantità, oltre a lounge, terrazze e centri di informazione. L'aeroporto principale della Francia è ben collegato a Parigi e in generale ai dintorni tramite treni, bus e taxi. Non a caso, molti italiani che viaggiano verso l'Asia o le Americhe, fanno scalo a Parigi. Come ogni aeroporto che si rispetti, mangiare e bere qui è più caro rispetto ad altre zone della Francia.

Francia, all'aeroporto di Parigi spunta un cartello con uno strano divieto

Molte persone possono tranquillamente fare a meno di mangiare quando sono all'aeroporto, dato che prima di passare il controllo di sicurezza possono consumare cibo portato da casa. Quello che, invece, molte persone devono necessariamente comprare all'aeroporto è l'acqua. I gestori di bar e ristoranti lo sanno e il prezzo per una bottiglia da mezzo litro raramente scende sotto i 3€ nei principali aeroporti europei. Se poi consideriamo che la Francia ha un costo della vita piuttosto elevato, i più tirchi cercano in tutti i modi di risparmiare. Ma proprio tutti.

A pochi centimetri dalla toilette del bagno del Charles De Gaulle, infatti, è stato incollato un cartello che spiega come l'acqua non sia potabile. La domanda è: c'era bisogno di specificarlo? Qualcuno ha mai riempito la propria bottiglia o la propria borraccia mettendola dentro (davvero) il WC? Non a caso, l'autore della segnalazione ha scritto: "In Francia l'acqua è cara, ma arrivare a tanto...". Viaggiare piace a tutti, ma tra i cosiddetti viaggatori abbondano anche le persone tirchie. Non è un caso che su TikTok siano in crescita formule vergognose del tipo "Consigli per un weekend da poracci a...". Magari un consiglio che questi tiktoker potrebbero dare ai loro follower 'poracci' è di non riempire le loro borracce direttamente dallo scarico del WC...

