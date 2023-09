Puglia, fa colazione al bar a Casamassima e pubblica lo scontrino pazzo: "Cari baristi, diamoci una regolata!"

Puglia, un uomo fa colazione al bar a Casamassima insieme ad altre due persone e mostra lo scontrino: ecco il prezzo folle per crema caffè e frollini

Casamassima è una graziosa cittadina situata nella regione della Puglia, nel sud Italia, che offre una serie di attrazioni per i visitatori che desiderano esplorare questa parte della penisola. Pur non essendo una destinazione turistica di fama internazionale, ha il suo fascino e un'atmosfera autentica che vale la pena scoprire. Uno dei luoghi più noti qui è la Chiesa di San Giovanni Battista. Essa presenta una bella facciata barocca e un interno decorato con opere d'arte religiose. È un luogo di culto importante per la comunità locale ed è un esempio dell'architettura religiosa tipica della regione.

Per coloro che amano la storia e l'archeologia, la vicina città di Egnazia è un'attrazione imperdibile. Trattasi di un sito archeologico antico che include rovine di una città romana e una necropoli. Si possono esplorare antiche strade, templi e tombe, per immergersi a fondo nella storia dell'antica Puglia. I dintorni di Casamassima sono caratterizzati da campagne lussureggianti e uliveti, rendendo la zona ideale per escursioni a piedi o in bicicletta. Ci si può godere il paesaggio rurale e scoprire la vita quotidiana nella campagna pugliese.

Casamassima è anche un luogo ideale per immergersi nella cultura locale e vivere un'esperienza autentica. Si può fare una passeggiata per le strade del centro storico, visitare il mercato locale e interagire con gli abitanti del posto per scoprire la vera essenza della vita in Puglia. Inoltre, la posizione del paese è strategica per esplorare altre destinazioni nella regione, come Bari, Alberobello con i suoi trulli, la città bianca di Ostuni e le bellissime spiagge lungo la costa adriatica. Infine, la cucina pugliese è famosa per i suoi sapori autentici e Casamassima non fa eccezione. I ristoranti locali offrono piatti tradizionali come orecchiette con le cime di rapa, frittelle di pesce fresco, olio d'oliva locale e ottimo vino. Ma costa poco o tanto nutrirsi qui? Scopriamo l'esperienza di un TikToker.

Puglia, va al bar a Casamassima e spende un occhio della testa per tre creme caffè e due frollini: ecco quanto

In sintesi, Casamassima offre una prospettiva autentica della vita in Puglia, con le sue bellezze storiche, la cucina deliziosa e l'atmosfera affascinante. Se si è alla ricerca di una destinazione fuori dalle rotte turistiche tradizionali, la città può essere una scelta interessante per scoprire il cuore della regione. Eppure anche solo fare colazione qui non sembra essere economico, non dappertutto almeno. Lo confessa il TikToker Marco Decarolis (@marcodeca01).

"Niente, stamattina mi è venuta la brillante idea di andare al bar con degli amici a prendere qualcosina. Mi trovo in Puglia e questo è il risultato: 16,30 euro per 3 crema caffè e due frollini. E che cos'è? La crema caffè 3,50 euro in un cicchetto ca**to, e dove siete andati per farla? In Guatemala a piedi e i chicchi di caffè? O i frollini 2,90 euro l'uno", si scalda il content creator, parlando in pugliese stretto.

Poi, rivolgendosi ai gestori di locali si sfoga duramente: "Oh ma ci diamo una regolata? E non mi venite a dire: 'No, ma le spese sono tante, il personale costa tanto mantenerlo'. A noi operai umili lo stipendio è sempre lo stesso! Non cambia, quindi diamoci una regolata perché qua è diventato tutto insostenibile. Neanche al bar con gli amici si può andare più!".

