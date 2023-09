Bambino di 5 anni fa spendere 1000€ ai suoi genitori in pochi minuti: "Fate attenzione a questo dispositivo"

Un bambino di 5 anni ha fatto spendere 1000€ ai suoi genitori in pochi minuti. Come? Usando un dispositivo che molti italiani hanno in casa. Gli adulti hanno invitato gli altri genitori a fare attenzione, per evitare di ritrovarsi con qualche centinaia di euro in meno sul conto corrente.

Basta guardarsi attorno per capire come moltissimi bambini da uno a sei anni al giorno d'oggi utilizzino quotidianamente i cellulari dei loro genitori. Com'è ovvio, non guardano quello che succede sui social, né tanto meno leggono le notizie, ma si limitano a guardare cartoni animati su YouTube o a giocare. Esistono varie scuole di pensiero sull'argomento: qualcuno sostiene che sia giusto farli distrarre in questo modo, altri che far usare lo smartphone a un bambino di pochi anni sia deleterio.

Quel che è certo è che esistono decine e decine di notizie cronaca bianca su danni economici creati dai bambini ai loro genitori. Soprattutto chi gioca a quei giochini che prevedono i cosiddetti 'acquisti in-app', spesso accede a funzioni a pagamento dell'app. Per acquistare l'armatura extra del suo personaggio o per completare più in fretta un livello, molti giochi permettono di acquistare espansioni, dal costo di pochi euro, che vengono addebitati sulla carta di credito legata all'account del Play Store o dell'App Store. Il problema è che, nel giro di qualche ora, accumulare pochi euro porta a una spesa enorme.

Da diversi anni, oltre agli smartphone, esistono altri dispositivi connessi a Internet che aiutano gli esseri umani. Uno di questi è Alexa, che tra le altre cose è in grado di riprodurre musica, suonare la sveglia e rispondere a domande di vario genere. Alexa, come noto, è prodotto da Amazon ed è collegato al suo account. Se al dispositivo vengono concesse le autorizzazioni, si possono fare acquisti solo con la propria voce. Questo è quanto successo a un bambino di cinque anni, che ha speso oltre 1.000€ in giocattoli, semplicemente dettando i loro nomi ad Alexa. Suo padre, che su TikTok è registrato come toystorydad_, ha spiegato l'accaduto sui social:

@toystorydad_ Has this ever happened to you?! Also I regret not keeping the hot tub every day…

Come si può vedere, il bambino ha ordinato perfino una piccola Jacuzzi da 500 dollari, oltre ad alcuni giochi, come una pista della macchine con telecomando, un aereo e un carrarmato. Una menzione a parte la meritano 45 walkie-talkie. Per quanto il padre l'abbia presa con filosofia (i soldi non sono andati buttati), ha fatto un appello agli altri genitori: "Assicuratevi di disattivare gli acquisti fatti a voce sulla vostra app di Alexa, per evitare che succedano cose del genere". L'uomo ha fatto sapere di aver chiesto di annullare l'ordine, ma non è sicuro che Amazon accetti la sua richiesta.

