Meteo Italia, le previsioni di Mario Giuliacci: "Novità importanti in vista da qui al 20 settembre"

Settembre è il mese che segna la fine dell'estate. Come sarà il tempo da qui al 20? Secondo Mario Giuliacci, nei prossimi giorni sono previste "importanti novità" dal punto di vista meteorologico.

Ci troviamo in un periodo di transizione meteorologica. Settembre, da sempre, è il mese che segna la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Quest'anno il solstizio d'autunno avrà luogo sabato 23 settembre alle ore 08:49. Gli amanti del freddo e della pioggia non vedono l'ora che inizino ottobre e novembre, da sempre i mesi più piovosi in molti angoli d'Italia. L'estate del 2023 è stata complessa dal punto di vista meteorologico: le giornate di caldo asfissiante al Nord sono state di meno rispetto al 2022, mentre al Sud sono stati tre mesi in cui il caldo è stato spesso insopportabile.

Molti ricorderanno l'ondata di caldo anomalo iniziata nella seconda decade di luglio e finita negli ultimi giorni del mese. Al Centro e al Sud si sono registrate numerosi nuovi record per quanto riguarda le temperature massime. A metà luglio, nel frattempo, il Nord ha fatto i conti con eventi meteo estremi, di cui si ricordano soprattutto i due nubifragi che hanno arrecato danni ingenti a Milano, con alberi sradicati e auto distrutte da chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis. Nei primi sette giorni di settembre, per fortuna, non si sono registrati veri e propri eventi estremi in Italia. Ma come proseguirà il mese?

Meteo Italia, le previsioni di Mario Giuliacci fino al 20 settembre

Mario Giuliacci è stato un volto storico delle previsioni meteo italiane, avendo curato per anni quelle di Mediaset e in particolare Canale 5. Nonostante sia in pensione da anni, continua a gestire un sito web che porta il suo nome e su cui pubblica giornalmente aggiornamenti riguardanti il meteo. Come proseguirà settembre? Cosa c'è da aspettarsi fino al giorno 20? "La prima fase, quella in atto, vede venti freschi provenienti dai Balcani che abbasseranno leggermente le temperature su tutte le regioni adriatiche, con rovesci sparsi su quasi tutto il Sud Italia". Tra l'8 e il 13 settembre, la situazione cambierà secondo Giuliacci: "Un anticiclone porterà bel tempo e un po' di caldo su tutte le regioni italiane. Sarà un'ondata di caldo moderato, perché sfioreremo i 35 gradi solo sulla Sardegna. Al Nord le temperature oscilleranno tra 29 e 31 gradi, sulle regioni tirreniche tra 30 e 33, qualche punta di 34 e 35 solo su Puglia e Sardegna".

L'ondata di caldo resisterà per almeno una settimana intera: "Tra 13 e 14 si affaccerà sulla penisola una perturbazione atlantica che farà abbassare le temperature, prima al Nord e poi al Sud. Tra il 15 e il 20 fresche correnti atlantiche causeranno rovesci e temporali soprattutto al Centro Nord e sulle regioni adriatiche". In sintesi: da oggi fino al prossimo weekend, il meteo sull'Italia non cambierà. Anzi, la settimana prossima l'anticiclone africano rafforzerà la propria presenza e le temperature saliranno su tutte le regioni. Un primo moderato abbassamento dei valori massimi e minimi si registrerà nel prossimo fine settimana, mentre dopo il 16 è possibile un cambiamento più drastico, con il ritorno della pioggia, che dalle previsioni a medio termine dovrebbe interessare solo il Nord.

LEGGI ANCHE: Ciliegie scoppiate: il maltempo distrugge il 60% del raccolto estivo, una catastrofe per gli agricoltori