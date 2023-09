Viareggio, vanno in pasticceria e mostrano lo stranissimo scontrino: a fare scalpore non è il prezzo

Viareggio, ordinano tre caffè e tre paste in pasticceria poi mostrano uno scontrino particolare: ecco cosa c'è di strano (non è il prezzo)

Viareggio, una delle città costiere più famose della Toscana, è una destinazione affascinante che offre una varietà di attrazioni per i visitatori. Questa località balneare è nota per la sua spiaggia dorata, la cultura marittima e l'atmosfera vivace. La riva è una delle attrazioni principali della città, con chilometri di sabbia dorata affacciati sul Mar Tirreno. È il luogo perfetto per rilassarsi al sole, fare passeggiate lungo la battigia o partecipare a attività acquatiche come nuoto e vela. In estate, il lido ospita stabilimenti balneari ben attrezzati che offrono ombrelloni, lettini e ristoranti a due passi dal mare.

La passeggiata lungo il lungomare di Viareggio è un'altra attrazione imperdibile. Conosciuta come "La Passeggiata", questa strada fiancheggiata da palme è costellata di negozi, caffè, ristoranti e locali notturni. È il luogo ideale per camminare di sera, godersi un gelato o cenare con vista sul mare. Al di là della stagione estiva, poi, il Carnevale di Viareggio è famoso in tutta Italia ed è uno dei più grandi ed elaborati d'Europa. Ogni anno, sfilate di carri allegorici giganti decorati con straordinarie sculture di cartapesta si snodano per le strade della città, attirando migliaia di spettatori.

Il Museo di arte contemporanea Lu.C.C.A. è un luogo culturale di rilevanza internazionale che ospita mostre di arte contemporanea e installazioni interattive. È un posto eccellente per gli amanti dell'arte moderna. Per gli amanti della natura, il Parco di Pineta di Ponente è un'oasi verde che offre una pausa dalla frenesia della città. Qui è possibile fare escursioni a piedi o in bicicletta tra gli alberi di pino marittimo e godersi la tranquillità della natura. Infine, Viareggio è rinomata per la sua cucina toscana deliziosa. I ristoranti locali offrono piatti tradizionali come la zuppa di pesce, il cacciucco, e prelibatezze a base di frutti di mare freschi. E non si possono dimenticare i vini locali e i piatti a base di carne tipici della regione! Ma invece andando in pasticceria in cosa ci si può imbattere?

Viareggio, lo scontrino della pasticceria è surreale: non c'entra niente il prezzo dei dolci

In sintesi, Viareggio è una destinazione completa che offre una combinazione di cultura, natura, divertimento in spiaggia e cibo delizioso. È un luogo ideale per una vacanza estiva in Toscana o per una breve fuga per rilassarsi e godersi l'atmosfera unica di questa affascinante località costiera. E il cibo? È caro? La risposta che verrebbe da dare, guardando lo scontrino esaminato oggi, è: "Dipende". Infatti, il pezzo di carta esaminato in quest'articolo (ripreso da Facebook) non ha nulla di esoso. Per tre caffè e tre dolcetti sono stati spesi 8,40 euro. Trattasi di un prezzo ragionevole.

Cosa suscita allora scalpore in questo scontrino? Se guardate in alto potrete accorgervi certamente di una scritta insolita che definisce i gusti calcistici del gestore della pasticceria. Sotto i contatti, infatti, si può leggere: "Abbasso la Juve". Insomma, pare proprio che a Viareggio non tifino per i bianco-neri, non in questo locale almeno.

