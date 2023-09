"Ho fatto un trucco di magia davanti alla scimmia dello zoo ed è successo qualcosa di straordinario", la buffissima testimonianza

Un uomo fa un trucco di magia davanti alla scimmia dello zoo che reagisce in maniera inaspettata: ecco come si comporta l'animale

Le scimmie sono tra gli animali più intelligenti di tutti. Appartenenti all'ordine dei primati, come gli esseri umani, condividono molte somiglianze anatomiche e cognitive con noi. La loro intelligenza è evidente in una serie di comportamenti complessi che dimostrano capacità di apprendimento, problem-solving e interazione sociale. Una delle loro caratteristiche più sorprendenti è la capacità di apprendere e utilizzare strumenti. Molte specie sono state osservate nell'uso di oggetti per scopi specifici. Ad esempio, alcune utilizzano bastoncini o ramoscelli per estrarre insetti dalle fessure degli alberi o per scavare buche per trovare radici commestibili. Questo dimostra un livello di comprensione e adattamento dell'ambiente che va oltre l'istinto.

Come anticipato, le scimmie sono anche note per la loro abilità di problem-solving. Gli esperimenti condotti con loro, ne hanno dimostrato la capacità di trovare soluzioni a enigmi complessi e di adattarsi a nuove situazioni. Sono in grado di pianificare e implementare strategie per ottenere cibo o raggiungere obiettivi specifici. L'interazione sociale è un'altra area in cui questi animali dimostrano una notevole intelligenza. Vivono spesso in gruppi sociali complessi e mostrano una comprensione delle dinamiche varie, delle gerarchie e delle alleanze. Inoltre, comunicano tra loro attraverso una varietà di segnali vocali e gestuali, e sono in grado di riconoscere individui specifici all'interno del loro gruppo.

Tali creature sono anche in grado di apprendere dalle esperienze degli altri. Ad esempio, se un membro del gruppo scopre una fonte di cibo o identifica un pericolo, le altre scimmie possono osservare e capire come comportarsi in base a questa esperienza, dimostrando una forma di apprendimento sociale. Alcune specie di scimmie, come i bonobo e gli scimpanzé, sono particolarmente vicine agli esseri umani dal punto di vista genetico: sono state anche condotte ricerche che hanno evidenziato la loro capacità di apprendere simboli e lingue dei segni, se adeguatamente addestrati. Non stupisce, dunque, che una scimmia abbia avuto una reazione quasi umana di fronte a un trucco di magia.

Scimmia reagisce così al trucco di magia dell'umano: che animale incredibile!

In sintesi, le scimmie sono animali intelligenti con un'ampia gamma di abilità cognitive. La loro intelligenza è adattativa, permettendo loro di sopravvivere e prosperare in una varietà di ambienti. L'osservazione di tali creature offre spunti interessanti sulla natura dell'intelligenza animale e ci sfida a considerare la complessità delle menti non umane. In particolare, il video proposto oggi va proprio in questa direzione.

Nel filmato, pubblicato dalla pagina TikTok @pubity, si vede un uomo che osserva una scimmia in uno zoo. Successivamente, il visitatore estrae un accendino e lo mostra all'animale, per poi 'farlo scomparire' con un trucco di magia che sorprenderebbe tranquillamente un bambino di pochi anni di vita. E probabilmente l'intelligenza delle scimmie è simile a quella di un infante dato che la creatura, dopo un attimo di perplessità fa un'espressione sorpresa e, a dir poco, comica!

