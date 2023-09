Calabria, va al bar sull'Aspromonte e mostra lo scontrino: "Quanto ho speso per un panino e tre bibite"

Calabria, va in un bar a Santo Stefano in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) e mostra lo scontrino: ecco a quanto ammonta la sua spesa per un panino e tre bibite

Santo Stefano in Aspromonte è un piccolo comune situato nella regione della Calabria, nel sud Italia, ai piedi del massiccio dell'Aspromonte. Questa affascinante località offre una serie di attrazioni che la rendono un luogo interessante da visitare per gli amanti della natura, della storia e della cultura. Uno dei principali punti di interesse è il suo ambiente naturale straordinario. Questa zona è circondata da montagne spettacolari e boschi lussureggianti che la rendono una destinazione ideale per gli amanti del trekking, dell'escursionismo e della natura. I sentieri ben segnalati consentono ai visitatori di esplorare la meraviglia naturale dell'Aspromonte e di godere di panorami mozzafiato.

Il Parco Nazionale dell'Aspromonte è una delle principali attrazioni naturali della Calabria e offre una vasta gamma di flora e fauna uniche. Qui è possibile avvistare specie rare di piante, uccelli e animali selvatici, il che trasforma l'area in un paradiso per gli appassionati di fotografia naturalistica e birdwatching. Santo Stefano in Aspromonte è anche ricca di storia e cultura. Il paese è caratterizzato da antiche strade lastricate, case in pietra e chiese storiche che riflettono la sua tradizione. La Chiesa di Santo Stefano Protomartire è una delle principali attrazioni culturali del paese, con la sua architettura affascinante e le opere d'arte religiosa all'interno.

Gli eventi culturali e le feste tradizionali sono spesso organizzati a Santo Stefano in Aspromonte, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura locale e di partecipare alle celebrazioni tradizionali. Durante queste feste, è possibile assaporare la cucina calabrese tradizionale e scoprire le usanze locali. A tal proposito, il luogo fornisce una varietà di piatti tipici della Calabria. Dai cibi a base di pasta fatta in casa ai formaggi locali e ai prodotti tipici come la 'nduja, una salsiccia piccante, i ristoranti e le trattorie locali offrono un'esperienza culinaria autentica. Ma quanto si spende, ad esempio, andando semplicemente al bar per un panino e qualche bibita?

Calabria, a Santo Stefano in Aspromonte in un bar per un panino e delle bevande si spendono...

In sintesi, Santo Stefano in Aspromonte è un gioiello nascosto nel cuore della Calabria, con la sua bellezza naturale, la sua storia affascinante e la sua cultura autentica. È un luogo perfetto per coloro che desiderano una fuga dalla frenesia della vita quotidiana e desiderano esplorare una parte autentica dell'Italia, immersi nella tranquillità delle montagne dell'Aspromonte. Ovviamente, però, bisogna anche riempirsi lo stomaco, per questo ci si può recare in bar e ristoranti, come ha fatto quest'uomo che ha pubblicato lo scontrino di quanto mangiato sui social.

In particolare, per un panino con salumi e formaggi (4 euro), una birra (1,50 euro), una bibita analcolica (2 euro) e un caffè (1 euro) ha speso solo 8,50 euro! Trattasi di uno scontrino contro-tendenza rispetto a quelli che si sono visti quest'estate. Infatti, l'utente Facebook scrive: "Ho visto postare scontrini di bar e ristoranti con prezzi assurdi. Ecco il mio scontrino in una zona turistica sull'Aspromonte. Andate qui".

