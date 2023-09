Albano e Romina Power, spunta il duo musicale facsimile: il nome scelto è esilarante

Albano e Romina Power sono due leggende della musica italiana. Il sodalizio, oltre che artistico, è stato anche sentimentale, sebbene i due si siano lasciati ormai da trent'anni. Pochi giorni il duo musicale facsimile è stato in concerto nelle Marche e il manifesto è davvero esilarante.

Albano Carrisi e Romina Power sono due icone dello scorso secolo. I due si sono sposati nel 1970, quando lei aveva 19 anni e lui 27. Durante la loro unione sentimentale, hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. Nel 1994 la primogenita scompare nel nulla durante una vacanza negli Stati Uniti e da quel giorno il rapporto tra marito e moglie inizia a peggiorare. La coppia si separa ufficialmente nel 1999, ma la crisi era iniziata diverso tempo prima.

Dopo alcuni anni di rapporti molto tesi, di recente i due ex coniugi sono tornati ad avere un buon rapporto, anche e soprattutto grazie ai figli. Non a caso, soprattutto all'estero (ma talvolta anche in Italia) continuano a esibirsi insieme. Già, perché per quanto oggi non stiano più insieme, la loro produzione artistica in comune rimane. Per molte persone che oggi hanno almeno quarant'anni, Albano e Romina rimangono due idoli assoluti. Non a caso, i loro concerti sono spesso sold out. Come ogni duo musicale dall'enorme seguito, anche loro hanno subito diverse copie.

Albano e Romina, spunta il duo facsimile

Romina Francesca Power, da giovane, era una delle donne famose più belle d'Italia. Oggi che ha circa settant'anni, conserva il fascino dell'artista. Al Bano quest'anno ha compiuto 80 anni e il tempo per lui sembra non passare mai. La prima, da ormai dieci anni, appare molto raramente in tv e il numero di concerti annuali non è altissimo. Il secondo, nel 2023, ha fatto parlare molto di sé per l'energica esibizione a Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Inevitabile che due leggende simili vantino numerosi tentativi di imitazione:

Come sempre succede in casi simili, ci si perde nei dettagli. Giovalbano è decisamente più giovane rispetto a Carrisi, così come Betta ha diversi anni in meno rispetto alla Power 'originale'. Curiosissimo anche il fatto che i due si siano esibiti di mattina (dato che non c'è scritto né 23:00, né tantomeno 11 pm), un orario piuttosto inusuale per i concerti. Infine, a voler essere pignoli, quella che viene indicata come "Chiesa de Castelnovo" in realtà si chiama Chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo. L'evento si è svolto il 2 settembre, ma ognuno di noi non vede l'ora che i facsimile di Albano e Romina tornino ad esibirsi presto nella nostra città. Cantare la versione di Giovalbano e Betta Power di 'Felicità' è il sogno di una vita.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Cristèl Carrisi, figlia di Albano e Romina? Ha cambiato totalmente aspetto