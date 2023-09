Pompei, gli sposi incollano la propria foto nell'angolo più brutto della città: "Ci vuole impegno"

Pompei è una delle città non capoluogo più famose d'Italia. Oggi è un sito archeologico tra i più visitati d'Italia. Una coppia di italiani, per qualche motivo, ha incollato una propria foto scattata sotto la Torre Eiffel ma lo ha fatto nell'angolo più brutto di Pompei.

Pompei, comune appartenente alla provincia di Napoli, è molto più conosciuta rispetto a tanti capoluoghi di provincia italiani. Il popolo degli Osci fu il primo ad insediarsi qui nel V secolo a.C. e molti storici sostengono che il toponimo Pompei derivi dal modo in cui si indica il numero cinque in questa lingua. Tuttavia la città oggi è conosciuta anche e soprattutto per le sue numerose testimonianze dell'epoca in cui è stata centro importantissimo dell'impero romano. In passato, infatti, è stata letteralmente il luogo di villeggiatura del patriziato romano, oltre che sede di importantissime costruzioni legate alla cultura romana.

Prima del 79 d.C., qui sorgevano imponenti edifici e templi, rasi al suolo dalla violenta eruzione del Vesuvio, che distrusse anche altre città romane nei paraggi (Ercolano e Stabia su tutte). Non a caso, il sito archeologico attuale si chiama 'Scavi di Pompei', perché si è scavato a lungo sotto la cenere e sono stati trovati soltanto pezzi di quella che era la Pompei fastosa di un tempo. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, grazie al lavoro degli archeologi sono stati rinvenuti dei veri e propri tesori che hanno aiutato a rendere ancora più completo il puzzle della vita a Pompei di 2000 anni fa.

Pompei, la foto degli sposi è in un posto infelice

Stando a pompeiisites.org, nel 2019 oltre 3.920.000 persone avevano visitato il sito archeologico, record storico. Un numero che si è drammaticamente abbassato nel 2020 e 2021, scendendo a 594.000 prima e 1.036.000 poi. L'ultimo dato disponibile, relativo al 2022, lascia ben sperare: 3.060.000 persone hanno pagato il biglietto per visitare gli scavi. Una persona che si è trovata qui nelle scorse ore, oltre a fotografare i reperti dell'epoca romana, non ha potuto fare a meno di notare come la foto di due sposi sia finita su... un bidoncino dell'immondizia. Lo scatto ha suscitato parecchia ilarità: tra tanta bellezza, a Pompei, era proprio questo l'unico posto dove mettersi in mostra?

Paolo e Miriam sono sicuramente una bella coppia, ma perché incollare questa foto su un bidone dell'immondizia? Non c'era davvero un altro posto dove piazzarla? Di certo gli scavi di Pompei sono un luogo controllato e non è possibile lasciarla sui reperti romani, ma a pochi centimetri dalla spazzatura non è la scelta più felice del mondo. Potrebbe essere stato qualcun altro a metterla lì? Potrebbe essere uno scherzo (infame)? Di certo di foto di sposi sorridenti con la Torre Eiffel in bella vista sui cestini dell'immondizia non se ne vedono molte. La speranza è che qualcuno l'abbia rimossa, perché per quanto quel bidone sia 'visitatissimo', l'abbinamento non è dei migliori.

