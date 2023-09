Ostuni, prende una multa salata e manda una cartolina infame ai vigili: "Vi auguro che con i soldi del verbale..."

Ostuni, qualcuno prende una multa salata e decide di inviare una cartolina cattivissima al comando dei vigili urbani: ecco cosa augura loro

Ostuni, una pittoresca città situata in Puglia, è conosciuta anche come la "Città Bianca" per l'abbondanza di edifici dipinti di bianco che caratterizzano il suo centro storico. Questa affascinante località ha molto da offrire in termini di attrazioni e offre un mix affascinante di storia, cultura e bellezze naturali. Una delle principali caratteristiche del posto è il suo incantevole centro storico. Le strade strette e tortuose sono un labirinto di vicoli meravigliosi, archi antichi e case bianche con dettagli in pietra che creano un'atmosfera incantevole. Il cuore del centro storico è la Cattedrale di Ostuni, un esempio stupefacente di architettura barocca, e la Piazza della Libertà, dove è possibile rilassarsi in un caffè all'aperto e ammirare l'atmosfera vivace della città.

Ostuni è anche famosa per le sue numerose chiese storiche, tra cui la Chiesa di San Francesco d'Assisi, che ospita una collezione di reliquie e opere d'arte sacra, e la Chiesa di San Vito Martire, con una magnifica facciata barocca. Per coloro che desiderano esplorare la storia e la cultura locali, il Museo Civico e il Museo di Arte Sacra sono due luoghi da non perdere. Entrambi offrono una visione approfondita della storia della città e della sua importanza nella regione. Se si ama la natura, invece, la località offre anche alcune splendide opportunità di esplorazione all'aperto. La costa è punteggiata da spiagge di sabbia dorata e acque cristalline, tra cui la famosa spiaggia di Torre Guaceto, una riserva naturale marina protetta. Qui si può fare snorkeling, nuotare o semplicemente rilassarti sulla spiaggia.

Infine, Ostuni è nota per la sua gastronomia deliziosa. La cucina pugliese è rinomata per piatti come le orecchiette con le cime di rapa e il pane fatto in casa, e ci sono numerosi ristoranti e trattorie dove si possono gustare queste prelibatezze locali. In breve, è una destinazione affascinante che offre una combinazione di bellezze architettoniche, storia ricca, cultura autentica e paesaggi mozzafiato. È il luogo perfetto per immergersi nella bellezza della Puglia e vivere un'esperienza autentica nel cuore della "Città Bianca". Eppure, quando non la si conosce bene, si rischia di prendere qualche multa di troppo...

Ostuni, i vigili gli fanno la multa e lui manda loro una cartolina cattivissima: ecco cosa c'è scritto sopra

Guidare in una città che non si conosce perfettamente, può rappresentare una sfida. Anche per questo tantissimi turisti preferiscono spostarsi con i mezzi piuttosto che portare in un luogo che conoscono poco la propria auto. Non si sa con certezza se il protagonista di quest'articolo sia un vacanziere o un locale, fatto sta che - considerando il periodo e la scelta di inviare una cartolina piuttosto che lasciare fisicamente un biglietto, potrebbe trattarsi più di qualcuno in vacanza ad Ostuni. Ebbene, in ogni caso, l'uomo ha commesso una scorrettezza stradale e ricevuto una multa salata dai vigili urbani nella località pugliese.

Così, preso dalla rabbia, ha scritto loro una cartolina infame (inviata proprio al Comando e ripresa dal gruppo Facebook 'Persone furiose'). Essa recita: "Vi auguro con i soldi del mio verbale, vi comprate supposte per voi, medicine per i vostri parenti e fiori per i mort***i vostri. Firmato: Giovanni". Insomma, sembra proprio che il signor Giovanni non abbia mandato giù la multa.

LEGGI ANCHE: Pompei, gli sposi incollano la propria foto nell'angolo più brutto della città: "Ci vuole impegno"