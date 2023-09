Lacrima umana, scienziata la analizza al microscopio: sembra la mappa di un libro fantasy!

Lacrima umana esaminata al microscopio: è una delle cose più belle che abbiate mai visto e assomiglia alla mappa di un libro fantasy

Il pianto è una risposta emotiva naturale che coinvolge il rilascio di lacrime dagli occhi. Questo fenomeno è parte integrante della condizione umana e viene innescato da una serie di fattori fisici e psicologici. Le lacrime, anche se sembrano semplici gocce d'acqua, sono in realtà una sostanza biologica complessa con scopi multipli. In genere, le persone piangono quando si sentono tristi, frustrate, arrabbiate, felici o addirittura sopraffatte da emozioni intense. È un modo per comunicare le proprie sensazioni agli altri e per liberare la tensione emotiva. Il corpo può rispondere anche al dolore fisico o alla tensione mentale producendo lacrime. Ad esempio, piangiamo quando abbiamo un corpo estraneo nell'occhio o quando tagliamo una cipolla a causa di irritazioni fisiche, infatti le lacrime lubrificano gli occhi, proteggono dalla secchezza e rimuovono detriti e agenti irritanti.

Proprio alla luce di tutte queste condizioni in cui può 'scendere una lacrima', quest'ultima può essere divisa in tre tipologie. Ci sono le lacrime basali formate da una sottile pellicola di umidità che riveste costantemente la superficie dell'occhio per mantenerlo umido e proteggerlo da agenti esterni. Tuttavia esistono anche le lacrime riflessive: queste vengono prodotte come risposta a irritazioni fisiche, come il contatto con una sostanza irritante o la luce intensa. Infine, ci sono le lacrime emotive o psichiche prodotte in risposta a eventi emozionali come tristezza, gioia, rabbia o stress. Esse contengono proteine, ormoni e altri composti che le rendono diverse dalle lacrime basali e riflessive.

Le lacrime emotive possono anche avere un ruolo nell'aiutare a regolare le emozioni. Alcune ricerche suggeriscono che il pianto può contribuire a ridurre lo stress e alleviare le tensioni emotive. In sintesi, il pianto è una reazione fisiologica e emotiva complessa che coinvolge la produzione di lacrime... Ma come sono fatte queste ultime al microscopio?

Lacrima umana al microscopio: è una delle cose più belle (e complesse) che abbiate mai visto!

La TikToker nota come Microbiologia Italia (@microbiologiaitalia sul social cinese), pubblica spesso video all'interno dei quali mette sotto la lente del microscopio insoliti oggetti o materiali. Per il filmato preso oggi in considerazione ha scelto delle lacrime umane. Esse non sono affatto simili a gocce d'acqua o di pioggia, ma presentano una complessità strutturale pazzesca. Ecco le immagini.

Come si può facilmente notare, la struttura delle lacrime fa quasi più pensare a dei fiocchi di neve. Quello che lascia senza fiato è il modo in cui il sale, solidificandosi, crei una sorta di mappa che - a detta di qualcuno nei commenti, ricorda quelle dei giochi di ruolo o dei libri fantasy. E voi? Avevate mai visto una lacrima al microscopio?

