"Ho dato al gatto spaghetti al pomodoro e lui ha reagito così", la testimonianza della TikToker è tutta da ridere

Una TikToker ha provato a dare da mangiare degli spaghetti a un gatto, ma la reazione del felino non è stata quella sperata: ecco le immagini che vi strapperanno di certo un sorriso

I gatti sono carnivori obbligati, il che significa che la loro dieta naturale si basa principalmente su carne. Questo è dovuto alla loro anatomia e al loro sistema digestivo, che sono adattati per processare e trarre nutrimento dalla carne. Di conseguenza, la loro alimentazione ideale è costituita principalmente da proteine animali. Il cibo per felini commercialmente disponibile è appositamente formulato per soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Contiene proteine di alta qualità, grassi essenziali, vitamine e minerali necessari per mantenere la salute del micio. Questa formulazione specifica è fondamentale per garantire che l'animale riceva tutti i nutrienti di cui ha bisogno per prosperare.

Al contrario, il cibo per gli esseri umani è progettato per le nostre esigenze nutrizionali. Contiene spesso ingredienti che non sono adatti ai gatti, come spezie, condimenti, sale e zuccheri aggiunti. Alcuni alimenti per gli umani possono essere dannosi o persino tossici per i felini. Ad esempio, il cioccolato, l'aglio, la cipolla e l'alcol sono estremamente nocivi per i mici e possono causare gravi problemi di salute, compresi avvelenamenti mortali. Inoltre, il nostro cibo spesso contiene un eccesso di carboidrati che non sono adeguati per i gatti, poiché il loro corpo è progettato per metabolizzare principalmente proteine e grassi. L'assunzione prolungata di alimenti non adatti può portare a obesità, diabete e altri problemi di salute nei quadrupedi protagonisti di quest'articolo.

In sintesi, i gatti dovrebbero mangiare cibo specificamente formulato per loro. Dare cibo umano ai gatti può mettere a rischio la loro salute e benessere a causa della mancanza di nutrienti essenziali e dei potenziali pericoli associati ad alcuni alimenti umani. Pertanto, è fondamentale consultare un veterinario per determinare la migliore alimentazione per il proprio animale e seguire le raccomandazioni specifiche per garantire che il proprio amico felino rimanga sano e felice. Tuttavia, alle volte, viene quasi 'istintivo' per alcuni padroni, provare a far assaggiare il proprio cibo alle bestioline, più per curiosità (o perché guardano l'alimento con aria sognante che per altro).

Prova a dare da mangiare spaghetti al pomodoro al gatto: la reazione del felino ti farà ridere fino a Natale

Rispetto ai cani che sono molto più golosi delle bontà umane e che spesso, quando si è a tavola, corrono per sperare di acciuffare qualcosa che cade a terra o che il padrone magnanimo allunga loro, i gatti sono decisamente più discreti e sempre sull'attenti. Prima di mangiare qualsiasi cosa, in genere, l'annusano alla ricerca di un pericolo, anche laddove esso non ci sia. E così fa anche il micio arancione di questo video pubblicato dalla pagina TikTok @pubicy.

Il gatto, di fronte alla forchettata di spaghetti gentilmente fornita dalla sua padrona, si avvicina, la annusa per più di qualche secondo e alla fine fa un'espressione a dir poco disgustata, aprendo la bocca e tirando fuori la lingua proprio come se stesse per avere un conato di vomito. Per fortuna ciò non accade e l'unica cosa che resta è un momento esilarante che strappa un sorriso (se non una risata) a tutti coloro che si imbattono in queste immagini.

