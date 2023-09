Nardò, va a ristorante e pubblica lo scontrino 'pazzo': "Quanto ho speso per una cena di pesce"

Nardò, delle persone vanno al ristorante e mostrano la spesa per una cena di pesce: ecco a quanto ammonta

Nardò è una città situata nella splendida regione del Salento, in Puglia, ed è una località ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Questa località, con le sue antiche origini, offre una serie di attrazioni affascinanti per i visitatori. Il centro storico è un vero gioiello da esplorare. Caratterizzato da stretti vicoli, strade acciottolate e affascinanti palazzi storici, esso è perfetto per una piacevole passeggiata. Tra i palazzi più notevoli si trovano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Chiesa del Carmine, entrambe con splendidi dettagli architettonici.

Il Castello Acquaviva è una maestosa fortezza situata nel cuore della città. Esso, risalente al XV secolo, è stato restaurato ed è ora aperto al pubblico. Oltre a offrire una vista panoramica sulla città, ospita spesso eventi culturali ed esposizioni. Nardò è famosa anche per i suoi palazzi nobiliari, molti dei quali risalgono al periodo barocco. Tra i più notevoli ci sono il Palazzo dei Duchi di Acquaviva, il Palazzo Penzi, e il Palazzo Granafei-Nervegna. Questi luoghi sono testimoni della ricca eredità storica della città. La Piazza Salandra, poi, è il cuore della vita sociale del posto. Circondata da caffè all'aperto, è il luogo perfetto per sorseggiare un caffè o un aperitivo e osservare la vita quotidiana dei residenti.

Le spiagge di Nardò sono un altro motivo per visitare questa città. La costa del Salento offre diverse opzioni, dalle spiagge sabbiose di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina alle scogliere di Porto Selvaggio. Tali acque cristalline invitano al nuoto e alle attività acquatiche. Ma non c'è solo bellezza da vacanza. Il posto è anche ricco di eventi estivi. Tra quelli più importanti, non si può evitare di citare la Festa di San Domenico, una celebrazione religiosa che si tiene ogni anno a agosto. La festa comprende processioni, musica tradizionale e fuochi d'artificio, creando un'atmosfera gioiosa che attira visitatori.

Nardò, lo scontrino pazzo per una cena di pesce: "Quanto abbiamo speso per frutti di mare crudi, vino rosé e due fritture miste"

Nardò è anche famosa per la sua cucina tradizionale del Salento. Ristoranti e trattorie offrono piatti tipici come le "frise," il "pasticiotto," e il "rustico." Inoltre, la zona circostante è rinomata per la produzione di vino e olio d'oliva di alta qualità. E non manca il pesce buono. Ma quanto costa mangiarlo a cena? Ebbene, in un ristorante della zona, un utente Instagram ha dichiarato di aver speso per 2 kg di frutti di mare crudi, 1 litro e mezzo di rosato del Salento ghiacciato, 2 fritture miste, pane e coperto...

...16,37 euro a testa! Lo scontrino - che segna in totale 65,50 euro - presenta diverse voci, ma considerando che si tratta di pesce, che abbiano mangiato un antipasto, un primo o un secondo, la spesa totale divisa in quattro è davvero bassa. Insomma, lo scontrino è 'pazzo', ma non perché alto. Al contrario, esso va in controtendenza rispetto alla moda del momento: quella di far pagare al consumatore proprio tutto!

