Bar, sul tavolino esterno compare una scritta passivo-aggressiva: "Ti ringraziamo in anticipo per..."

Lavorare in un bar non è facile. Spesso si ha a che fare con clienti maleducati e pretenziosi, che non pensano neppure lontantamente di aiutare il personale. Per questo, un locale italiano ha aggiunto una scritta sui tavolini esterni, giudicata "passivo-aggressiva" da molti.

Ognuno di noi ha lavorato in un bar o conosce una persona che fa questo mestiere. Il sentimento comune è che si tratti di un ambiente che dà soddisfazioni ma anche tanti grattacapi. Quello del barista e del cameriere è, forse, il lavoro a contatto con il pubblico per eccellenza con tutti gli svantaggi che ne conseguono. Dal momento che i clienti vanno al bar e al ristorante per rilassarsi e per evitare di cucinare a casa, pretendono molto. A volte anche troppo.

Qualcuno dà per scontato che sedersi al tavolino di un bar comporti la consumazione obbligatoria, altri non lo sanno. È legale imporla? La legge dice che non è illegale, qualora il gestore del bar lo indichi chiaramente, all'ingresso del proprio locale, con un cartello recitante la frase: "La consumazione è obbligatoria". Un'altra nota dolente per chi lavora al bar sono i tavoli lasciati in condizioni pessime. Alcune persone, non essendo a casa propria, usano fazzolettini senza ritegno, oppure aprono bustine di zucchero inutilmente per passare il tempo. Non a caso, alcuni bar non forniscono più il contenitore con le bustine di zucchero ma ne forniscono solo una insieme al caffè o, al massimo, ne portano altre (di canna o dolcificante) su richiesta.

Bar, la scritta sul tavolo è passivo-aggressiva

Molti ricorderanno come alcuni anni fa diventò virale su Facebook un wall of text (muro di testo) sulla persone che passano i piatti al cameriere. Secondo l'autore, le persone educate si possono distinguere con un semplice gesto: sono quelle che aiutano il cameriere a svolgere il proprio ruolo, passandogli il piatto alla fine del pasto. Qualcosa di molto simile può succedere nei bar, soprattutto se al tavolino erano sedute più di quattro persone e i bicchieri e le tazze da rimuovere sono tante. Ancora più gradito è il gesto di chi riporta al bancone i bicchieri vuoti. Un bar italiano, in maniera passivo-aggressiva, ha fatto capire che questo tipo di aiuto è molto apprezzato:

Molte persone non sono d'accordo sulla richiesta di aiutare a sparecchiare il tavolo. C'è chi sostiene che questo è il motivo per cui vengono pagati i camerieri. D'altronde nessuno è obbligato: si può dare una mano al personale, oppure andare via e fare finta di nulla. Non è di certo un comportamento illegale. Di certo, soprattutto nelle giornate estive dove tutti i tavolini dei bar sono occupati, facilitare il compito al personale è un gesto che denota cortesia ed empatia. Qualità che non tutti hanno.

LEGGI ANCHE: Bar mostra un cartello e il web applaude: "Dovrebbe essere la normalità, ma molti non lo fanno"