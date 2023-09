Coppia rimane intossicata al ristorante, quello che fa il giorno dopo lascia tutti di stucco

Una vacanza di coppia può iniziare davvero male. Si può rimanere intossicati al ristorante dove si va a mangiare la prima sera, per esempio. Un uomo e una donna hanno vissuto una terribile esperienza, ma non si sono 'vendicati' in alcun modo. Tutt'altro.

Quando siamo in vacanza, è piuttosto normale andare a mangiare al ristorante almeno una volta al giorno. Sicuramente ci andiamo più spesso rispetto ad altri periodi dell'anno. La paura di cibarsi di alimenti scaduti o di bassa qualità è sempre alta e per questo molti di noi leggono le recensioni di un posto, prima di recarvisi per la prima volta. Purtroppo, a volte, capitano semplicemente delle giornate storte e anche ristoranti con recensioni eccellenti servono cibo avariato, che può portare a un'intossicazione alimentare. Questo è quanto successo a una coppia spagnola.

Nella cultura popolare si dice che il buongiorno si veda dal mattino. Quello della coppia spagnola è stato un pessimo inizio di vacanza. I due si sono recati presso un ristorante e hanno ordinato un piatto a base di tonno. Dopo averlo mangiato, hanno iniziato a notare delle macchie rosse che stavano comparendo per tutto il corpo e un forte senso di malessere. Entrambi sono corsi all'ospedale per un ricovero d'urgenza: il cibo era avariato e loro avevano sofferto un'intossicazione alimentare. Per fortuna, grazie all'intervento dei medici, tutto è passato nel giro di qualche ora e il giorno seguente la coppia è apparsa in buona salute.

La coppia intossicata non si vendica

Molte persone, impulsivamente, avrebbero potuto pubblicare il nome del ristorante e denunciare quanto successo. La coppia, però, ha avuto una reazione totalmente opposta. Come raccontato su Instagram, marito e moglie si sono recati al ristorante per raccontare tutto alla proprietaria. La reazione della donna li ha convinti che fosse genuinamente dispiaciuta: "Ha iniziato a tremare, era bianca in volto. Poi ci ha detto che era felice di vederci in buona salute. Infine ci ha promesso che avrebbe indagato sull'accaduto, per capire se l'errore fosse stato dei cuochi o dei fornitori. Per evitare problemi, ha messo da parte l'intera partita di tonno". Ma non è finita qui.

La coppia, il giorno seguente, si è recata a cenare proprio presso quel ristorante! "Abbiamo mangiato benissimo e la proprietaria non ci ha fatto pagare nulla. Abbiamo capito che era stato un errore umano e siamo orgogliosi di non aver preso decisioni diverse". Infine, la coppia ha fatto un appello ai propri seguaci: "Quando succede qualcosa del genere, è bene mettere da parte la rabbia. Quello che per noi è una lamentela o uno spaventoso, per altri è un ristorante che paga lo stipendio a una o più famiglie". Il loro messaggio di grande positività ed empatia ha conquistato la stragrande maggioranza dei follower, che ha fatto i complimenti alla coppia per come ha gestito una situazione oggettivamente spinosa.

