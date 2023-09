Pulizia delle orecchie, sul web spuntano le cuffie ad acqua: "Stranamente soddisfacenti"

La pulizia delle orecchie è molto importante. La maggior parte di noi si rivolge all'otorino quando ha problemi d'udito, ma c'è anche chi fa da sé. Un nuovo strumento promette una pulizia molto soddisfacente... grazie all'acqua.

Tutti sanno che l'igiene personale è fondamentale in primis per la propria salute, ma anche per vivere pacificamente in società. Molte persone curano molto la pulizia delle parti del corpo scoperte, trascurando però quelle meno visibili. Un esempio sono le orecchie. Se, lavando la faccia o i capelli, finiamo anche per pulire la parte esterna, quella interna spesso non riceve la giusta attenzione. Tuttavia, per il benessere generale e per la nostra salute uditiva, è importante prestare attenzione totale anche alla pulizia delle orecchie. I problemi più comuni sono le infezioni di varia natura oppure l'accumulo di cerume.

Il cerume viene prodotto naturalmente dalle ghiandole del condotto uditivo esterno. Serve soprattutto per proteggere il nostro orecchio da polvere, detriti e microrganismi dannosi. Spesso e volentieri capita che il cerume si accumuli in eccesso, causando sensazione di occlusione e - nei casi più gravi - perdita temporanea dell'udito. Tutti i medici sconsigliano di usare i coton-fioc per rimuovere il cerume dall'orecchio: spingendo troppo a fondo, possono riportarlo all'interno o causare lesioni al condotto uditivo. Per una pulizia delle orecchie completa, è bene usare strumenti professionali dietro consiglio di un esperto o rivolgersi direttamente a un otorinolaringoiatra.

La pulizia delle orecchie cambia: le cuffie ad acqua sono l'ultima frontiera

Sui social, ormai, l'offerta e la richiesta di intrattenimento sono talmente ampie che perfino i video a tema pulizia delle orecchie diventano virali con grande facilità. Non si tratta, oggettivamente, di un qualcosa di piacevole da vedere. Eppure molti di noi rimangono ipnotizzati nel guardare pezzetti di cerume estratti dall'orecchio di uno sconosciuto in vari modi. C'è la tradizionale estrazione con un oggetto appuntito, ma negli ultimi anni è in crescita l'utilizzo di un forte getto di acqua tiepida direttamente nel cavo uditivo. Una nuova tecnologia usa l'acqua ma lo fa in modo più originale e forse stiloso. Come? Con uno strumento che assomiglia a delle cuffie auricolari professionali.

Il video è subito diventato virale, sebbene vedere pezzetti di cerume cadere nell'acqua non sia esteticamente paragonabile ad ammirare un tramonto dall'isola di Bali. Per chi fosse interessato: l'oggetto in questione si chiama OtoSet ed è prodotto dalla Sakfan Health. Al momento non è disponibile per l'acquisto privato, ma viene fornito alle cliniche specializzate che lo richiedono. Stando a quanto scrive l'azienda sui social, "presto" sarà in commercio anche per i comuni cittadini, ma non è chiaro quale sarà il prezzo finale (che si prospetta molto alto, presumibilmente a tre zeri).

