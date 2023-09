Puglia, davanti al cancello di casa compare un cartello grottesco contro gli incivili: a renderlo tale solo una vocale sbagliata

Puglia, il cancello di una casa diventa il luogo perfetto per lasciare un cartello comico e al tempo stesso grottesco: ecco cosa recita (rigorosamente in dialetto)

La Puglia, situata nel sud-est dell'Italia, è una regione ricca di bellezze naturali, cultura affascinante e storia millenaria. Le sue attrazioni spaziano dalla costa mozzafiato alle città storiche, dai paesaggi rurali ai siti archeologici. Ad esempio, Alberobello è famosa per i suoi trulli, case tradizionali con tetti a cono. Queste strutture uniche sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e rappresentano una particolarità iconica del posto. Conosciuta come la "Firenze del Sud", c'è poi Lecce, famosa per l'arte barocca presente nei suoi edifici e nella sua architettura. Il centro storico è un labirinto di stradine affiancate da chiese e palazzi decorati con dettagli elaborati.

Le Grotte di Castellana, caverne sotterranee sono un altro luogo incredibilmente suggestivo. Le formazioni calcaree qui creano paesaggi surreali e uno spettacolo di luci e ombre. Conosciuta come la "Città Bianca" per i suoi edifici imbiancati, Ostuni è una città incantevole situata su una collina con viste panoramiche sulla campagna circostante. Eppure d'estate niente è come il Salento: questa regione costiera nel sud della Puglia è celebre per le sue spiagge di sabbia dorata e acque cristalline. Località balneari come Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca attirano visitatori da tutto il mondo.

In Puglia, situato sul promontorio del Gargano, esiste anche l'omonimo parco nazionale che offre una vasta gamma di paesaggi, tra cui foreste, coste rocciose, spiagge e piccoli villaggi pittoreschi. Barletta (famosa per il suo colosso, una statua di bronzo alta più di 5 metri che rappresenta un guerriero romano) e Trani con la sua cattedrale (magnifico edificio in stile romanico, situato sul mare e con una vista spettacolare), costituiscono le ultime due grandi attrazioni della regione. Eppure... A volte anche semplicemente camminare in strada qui può regalare delle bellezze 'inaspettate'.

Puglia, il cartello davanti alla casa è giustissimo (ma fa ridere perché in dialetto)

La Puglia è una regione che offre una grande varietà di attrazioni, dalla bellezza naturale alla cultura e alla storia. Con la sua cucina deliziosa e il clima mediterraneo, è una meta ideale per gli amanti del viaggio e delle particolarità che possono sbucare dal nulla, come il cartello segnalato dall'utente Instagram @olmo72. Il dialetto pugliese qui fa il 90% del lavoro per rendere la scritta a dir poco esilarante.

Esso, d'altro canto, è davvero affascinante. È ricco di espressioni colorite, suoni distintivi e un ritmo che lo rende riconoscibile tra gli altri idiomi italiani. La Puglia è una regione che conserva una forte identità culturale, e il modo in cui qui parlano è parte integrante di ciò. E lo stesso vale per quando scrivono, dato che davanti al cancello di una casa è apparso questo cartello: "Non sostare stanette, devo uscire". Basta la sostituzione di una 'o' con una 'e' per rendere tutto più comico.

LEGGI ANCHE: Benzinaio, vicino al distributore compare un cartello surreale: "Non venite senza..."