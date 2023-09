Benzinaio, vicino al distributore compare un cartello surreale: "Non venite senza..."

Benzinaio, il cartello che compare davanti all'erogatore è grottesco: ecco cosa recita e perché fa sorridere chi lo legge

Mettere carburante in un'auto può sembrare una semplice operazione, ma in realtà ci sono diverse cose da tenere a mente per farlo correttamente e in modo sicuro. La prima cosa da fare è assicurarsi di utilizzare il tipo di carburante corretto per il proprio veicolo. Questo dipende dal tipo di motore dell'auto e dalle specifiche del produttore. L'uso di un tipo di carburante errato può danneggiare il motore e ridurre le prestazioni. Prima di iniziare a rifornire, poi, è essenziale spegnere la macchina. Tale passo è cruciale per evitare scintille o fiamme che potrebbero causare incendi.

Per essere proprio pignoli è importante anche evitare l'uso del cellulare o altre apparecchiature elettroniche durante il rifornimento: pure queste possono generare scintille e costituire un rischio di incendio. Mentre si mette carburante, è importante parcheggiare l'auto in modo da avere facile accesso al bocchettone del serbatoio e assicurarsi che l'auto sia ferma, con il freno a mano tirato. Prima di inserire la pistola della pompa di benzina, è necessario aprire il tappo del serbatoio. Questo può essere a vite o a pressione, a seconda del modello dell'auto.

Alcune persone preferiscono indossare guanti o usare un panno per evitare il contatto diretto con il carburante. Questo può essere particolarmente utile se si ha la pelle sensibile o se il tempo è freddo. Nel corso dell'operazione, è essenziale monitorare il livello del carburante nel serbatoio. La pompa solitamente si spegnerà automaticamente quando il serbatoio è pieno, ma è meglio essere prudenti per evitare fuoriuscite. Dopo aver terminato il rifornimento, bisogna assicurarsi di riporre la pistola della pompa nel suo alloggiamento in modo sicuro e corretto, e, infine, chiudere saldamente il tappo del serbatoio per evitare perdite di carburante e garantire la sicurezza stradale. Quest'operazione è semplice, peccato che non sempre gli erogatori funzionino...

Benzinaio, spunta un cartello esilarante sull'erogatore: "Se non avete erogato..."

Mettere carburante in auto potrebbe sembrare un'operazione banale, ma è importante farlo con attenzione e rispettando le norme di sicurezza per evitare incidenti o danni all'auto. Inoltre, è sempre utile seguire le istruzioni specifiche del proprio veicolo riportate nel manuale del proprietario. Ovviamente, può capitare che il benzinaio lascia degli avvisi per il cattivo funzionamento di un erogatore. È questo ciò che è accaduto in una città italiana non meglio identificata, stando alla pagina Facebook Cartelli e insegne VERE e divertenti.

In questo caso, tuttavia, l'avviso è surreale in quanto l'italiano è stato del tutto abbandonato in favore di una lingua bizzarra: "Se non avete erogate, aspettare ricevuta entro 1 minuti. Non venite senza ricevuta che non ricevete niente. Grazie". Oltre ad essere sgrammaticata, la scritta in questo caso è anche un po' infame (o meglio, severa e giusta dato che è logico non ricevere alcunché senza ricevuta). Non trovate?

