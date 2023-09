Ostuni, davanti al negozio compare il cartello più cattivo di sempre: "Se rubi ti vede Dio, ma..."

Ostuni, il negozio mette un avviso per i clienti ladruncoli: ecco cosa succederà loro se verranno beccati a rubare

Ostuni, conosciuta anche come la "Città Bianca" per il suo affascinante centro storico tutto dipinto di bianco, è una delle gemme nascoste della regione della Puglia, nel sud-est dell'Italia. Questa città incantevole offre una varietà di attrazioni che portano visitatori da tutto il mondo. Il cuore della località è senza dubbio il suo centro storico, un labirinto di stradine strette e tortuose, scalinate e cortili nascosti, tutti incorniciati da edifici imbiancati che risalgono all'epoca medievale. Passeggiare per le strade del posto è un'esperienza unica, con ogni angolo che offre una nuova vista panoramica sul mare.

La Cattedrale di Ostuni, dedicata a Santa Maria Assunta, è uno dei principali punti di riferimento della città. Questo maestoso edificio in stile romanico risale al XIII secolo ed è noto per la sua facciata decorata con rose e archi gotici. Il Museo Civico, situato all'interno di un antico convento, ospita una collezione di reperti archeologici e opere d'arte che illustrano la storia e la cultura del luogo e della regione circostante. È un posto ideale per approfondire la conoscenza della storia locale. Le spiagge poi, tra cui la famosa Spiaggia di Costa Merlata, sono una delle attrazioni estive più popolari. Le acque cristalline del Mar Adriatico invitano al relax e alle attività acquatiche, come il nuoto e il windsurf.

Ostuni è anche famosa per la sua cucina deliziosa. Nei ristoranti e nelle trattorie locali è possibile gustare specialità pugliesi come le orecchiette, la burrata, il pesce fresco e i vini locali come il Salice Salentino. Durante l'estate, la città ospita numerosi eventi culturali e festival, tra cui spettacoli teatrali, concerti e mostre d'arte. Tali manifestazioni aggiungono una vivace atmosfera alla destinazione e offrono opportunità di immergersi nella cultura locale. Infine, le visite guidate e le escursioni organizzate consentono ai visitatori di esplorare la campagna circostante e di scoprire i trulli, le caratteristiche costruzioni in pietra conici tipiche della Puglia. Proprio perché è tanto turistica, però, a Ostuni non mancano i ladruncoli...

In conclusione, Ostuni è una città affascinante che offre una miscela affascinante di storia, cultura, arte e bellezze naturali. È un luogo ideale per immergersi nell'atmosfera della Puglia e scoprire la sua autentica bellezza. Guardando, poi, negli angoli che nessuno osserva, possono sbucare anche cartelli esilaranti e vagamente cattivi, come quello paparazzato dall'influencer Pamela Paolini.

Davanti a un negozietto del centro storico è apparso un avviso su dei fischietti ad acqua. Essi sembrerebbero facilmente alla portata di tutti, per tale ragione si è reso necessario, da parte dell'esercente, specificare: "Se rubi ti vede Dio, ma guai se me ne accorgo io". La frase è severa, ma giusta. Ladri, state alla larga!

