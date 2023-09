Banca, appare un cartello surreale attaccato con lo scotch allo sportello automatico: "Si prega il signor Alessandro di non..."

Banca, spunta un cartello grottesco vicino a un ATM: ecco cosa lo rende tale (a parte l'essere affisso con lo scotch)

Gli sportelli automatici sono diventati una parte essenziale del nostro sistema bancario e della nostra vita quotidiana. Questi dispositivi, noti anche come ATM (Automated Teller Machine), hanno rivoluzionato la nostra relazione con la banca e hanno reso più accessibili e convenienti molti servizi finanziari. L'importanza di tali luoghi è evidente in diversi aspetti. Innanzitutto, essi offrono un'accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai servizi bancari. Questo significa che le persone possono prelevare denaro contante, effettuare depositi e controllare il saldo dei loro conti in qualsiasi momento, anche al di fuori delle normali ore di apertura delle filiali. Ciò è particolarmente prezioso per coloro che lavorano a orari irregolari o hanno impegni imprescindibili.

Inoltre, gli sportelli automatici hanno reso più facile il prelievo di denaro contante in modo rapido e conveniente. Non è più necessario recarsi in banca e fare la fila per effettuare un prelievo. Questo livello di comodità è particolarmente utile in situazioni di emergenza o quando si è in viaggio. Gli ATM hanno anche ridotto la necessità di portare grandi quantità di contanti con sé, contribuendo a migliorare la sicurezza personale. Le persone possono prelevare denaro solo quando ne hanno bisogno, evitando così il rischio di smarrimento o furto.

Per la banca, gli sportelli automatici hanno comportato un notevole risparmio di costi. Essi possono erogare servizi a un costo significativamente inferiore rispetto a una filiale tradizionale e riducono la necessità di personale addetto ai servizi di cassa. Ciò ha consentito alle filiali di espandere la loro presenza, offrendo servizi anche in aree remote o meno popolate. Inoltre, gli ATM sono diventati una parte integrante delle transazioni finanziarie quotidiane, consentendo pagamenti, trasferimenti di fondi e altre operazioni bancarie direttamente dalla macchina. Questa funzionalità ha semplificato ulteriormente la gestione finanziaria personale. Insomma, gli sportelli sono luoghi da preservare. Ma perché viene scritto ciò?

Banca, davanti all'ATM il cartello bizzarro: ecco cosa non deve fare il signor Alessandro

In sintesi, gli sportelli automatici sono diventati una componente fondamentale del sistema bancario moderno, offrendo accesso ai servizi finanziari in modo conveniente e flessibile. Sono una risorsa essenziale per le persone e le imprese e hanno contribuito a semplificare la vita quotidiana, pertanto andrebbero conservati in buono stato. Se le banche fanno la propria parte sostituendo eventuali pezzi usurati, ci deve essere buona volontà anche da parte dei fruitori.

È assurdo pensare che qualcuno possa farlo, ma evidentemente è capitato. Cosa? Che qualcuno abbia espletato i suoi bisogni vicino all'ATM. Lo conferma un cartello segnalato da @cristiano.militello e attaccato con lo scotch allo sportello automatico. Esso recita: "Si prega il signor Alessandro di non urinare all'interno dell'ATM". Surreale, no?

