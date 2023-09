"La vicina e il suo amante non mi facevano dormire: mi sono vendicato così e la loro storiella è finita"

Avere un buon rapporto con la propria vicina di casa è importante. Eppure, in Italia e nel mondo, spesso c'è antipatia tra persone che vivono a pochi metri di distanza. Un uomo ha raccontato di come ha messo fine a una rumorosa relazione clandestina tra il suo vicino di casa e una donna.

Non sono rari i casi di persone che vanno d'amore e d'accordo con il proprio vicino, ma ce ne sono altrettanti che si odiano a vicenda. Le cause sono molteplici: i rumori diurni e notturni, i posti auto occupati, le modifiche strutturali alle case e altre circostanze, che possono generare più di un'incomprensione. E poi esistono anche vicini di casa che rovinano il sonno a chi abita nelle vicinanze per via delle loro relazioni clandestine. Un uomo, in forma anonima su Reddit, ha raccontato di come la sua sete di vendetta ha messo fine a una relazione extraconiugale.

I fatti, come raccontati dall'utente di Reddit: "Premessa fondamentale: quello che ho fatto non è del tutto giusto o corretto, ma non me ne pento per nulla. La mia vicina che abita al piano di sopra ha avuto una storia clandestina con un uomo sposato per almeno quattro mesi. A me non fregherebbe nulla, se non fosse per il fatto che questa persona arriva a casa sua in orari strani della notte. Quando sono a letto, fanno dei rumori incredibili e urlano tutto il tempo. I rumori mi svegliano e mi impediscono di addormentarmi".

La vicina e l'amante

Anticipando le domande, ha precsato: "Come faccio a sapere che è l'amante? Non dorme mai da lei e la macchina che parcheggia qui sotto ha dei sediolini per neonati nella parte posteriore". L'uomo va ancora più a fondo: "Ho già avuto dei problemi con questa vicina. Spesso organizzava feste di lunedì sera, altre volte tornava a casa alle 2 di notte e iniziava a urlare al telefono. Ha 40 anni ma continua a organizzare feste piene di 20enni. Ho provato a parlarle, ma le ha detto che non le interessa nulla dei miei problemi. La odio". Come potrà mai finire una storia del genere?

La vendetta è stata oggetivamente clamorosa: "Ho deciso di iniziare a indagare su quest'uomo misterioso. Ho fotografato la targa, poi ho trovato un indirizzo e, approfondendo, sono arrivato al suo nome e a quello di sua moglie. Ho creato un account falso su Facebook e ho scritto alla donna per raccontarle della storiella di suo marito con la mia vicina. Sono due settimane che il tizio non viene più. E vi confesso che sto dormendo benissimo". Nei commenti, più di una persona gli ha assicurato che non è stata una cosa 'cattiva' da fare, considerando tutto. "Hai fatto un favore a te stesso e alla moglie del tizio. I traditori non meritano nulla, né tanto meno la tua compassione", è il commento con più voti positivi su Reddit.

LEGGI ANCHE: Lascia l'immondizia sullo zerbino del vicino, rientrato a casa trova un biglietto severissimo firmato dall'amministratore del condominio