Meteo Italia, le previsioni di Mario Giuliacci: "Cosa succederà fino al 15 settembre"

Cosa bisogna aspettarsi da settembre, dal punto di vista meteorologico? Il colonnello in pensione Mario Giuliacci ha spiegato cosa succederà nella prima metà del mese, tra caldo africano e clima fresco.

Oggi, giovedì 31 agosto, si esaurirà del tutto la breve ondata di maltempo iniziata tra sabato e domenica scorsi. In molte parti d'Italia, tra lunedì e mercoledì, le temperature sono scese sensibilmente, ma da qui al weekend torneranno a livelli normali per il periodo a cavallo tra agosto e settembre. Già, perché da calendario l'estate durerà fino al 21 settembre, quando ci sarà il solstizio d'autunno. Cosa attenderci, dunque, dalle battute finali di questa estate 2023? Il colonnello Mario Giuliacci ha fatto le sue previsioni fino al giorno 15.

L'inizio di settembre sarà caratterizzato da assenza di precipitazioni e temperature in netta risalita rispetto agli ultimi tre giorni. "Ci sarà un'incursione dell'anticiclone africano tra il 2 e il 6 settembre: una bolla d'aria calda africana garantirà il ritorno del caldo al Centro Sud e in generale bel tempo su tutta la penisola". Qualcosa cambierà a partire dal 7: "Rinfresca al Centro Nord con qualche temporale sparso il 7 e l'8, mentre resiste il caldo al Centro Sud, almeno fino al 12". Per gli amanti del fresco, tuttavia, ci sono buone notizie. Secondo Giuliacci, infatti, nella seconda decade del mese potrebbe arrivare anche una fase di instabilità su tutta la penisola.

Giuliacci e le previsioni fino al 15 settembre

"La quarta fase tra il 12 e il 15 settembre vedrà un ritorno del fresco anche al Sud. Sono previsti venti freschi e temporali atlantici su tutta Italia", conclude Giuliacci. Per quanto concerne le temperature: "Fino al 6 settembre in rialzo, quando le massime raggiungeranno valori di 32-33 gradi al Nord, 36 al Centro e al Sud e picchi di 37 nelle zone interne della Sardegna. Dal 10 settembre in poi, le temperature torneranno nella norma per il periodo". Insomma, fino al 15 settembre bisognerà attendersi un meteo normale per il periodo: al Nord qualche temporale pomeridiano sparso e temperature più basse rispetto al Sud, mentre al Meridione avremo una nuova ondata di caldo africano (senza giornate da bollino rosso) che dovrebbe esaurirsi tra il 10 e il 12.

La prima metà di settembre non dovrebbe regalare grosse sorprese, dunque. Per chi stesse pensando a un weekend al mare, soprattutto al Centro Sud i primi due fine settimana del nuovo mese saranno favorevoli in tal senso. Ricordiamo che, nonostante il progresso tecnologico, le previsioni a oltre 5 giorni hanno un margine di errore piuttosto elevato. Se possiamo affermare con certezza che tornerà il caldo nelle prossime ore, non è altrettanto sicuro che ci sarà un peggioramento intorno al 12 come auspicato da Giuliacci. Per avere previsioni più accurate riguardanti i giorni dal 7 settembre in poi, bisognerà riaggiornarsi all'inizio della prossima settimana.

