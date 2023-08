Varese, davanti al cancello di una casa spunta un cartello inaspettato: "Attenti al cane, ha..."

Varese, all'ingresso di una casa compare un cartello alquanto inaspettato che avvisa della presenza di un cane in maniera inusuale

Varese, una città situata nel nord-ovest dell'Italia, offre una varietà di attrazioni che combinano natura, cultura e storia. I Giardini Estensi, ad esempio, sono un luogo ideale per passeggiate tranquille tra laghetti, fontane e giardini all'inglese. Villa Mirabello, invece, ospita il Museo Civico d'Arte Moderna, che custodisce una vasta collezione di opere d'arte moderna e contemporanea. Il Sacro Monte qui è un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: trattasi di una collina sacra adornata da quattordici cappelle che rappresentano la Via Crucis, con statue e affreschi che narrano la vita di Gesù. Una scalinata conduce alla cima, da cui si gode una vista panoramica mozzafiato sulla città e sulle montagne circostanti.

Famoso anche il Lago di Varese, pittoresco specchio d'acqua che offre numerose opportunità per rilassarsi, fare passeggiate lungo il lungolago e praticare sport acquatici come il canottaggio e la vela. Lungo le sue sponde, ci sono piccoli borghi e ristoranti che servono specialità del posto. Un'altra gemma naturale della città è il parco naturale Campo dei Fiori che regala ai suoi visitatori una varietà di sentieri escursionistici e una vista spettacolare dalla cima dell'omonimo monte: è un luogo ideale per escursioni a piedi e in mountain bike.

Il centro storico di Varese è un incantevole labirinto di strade strette, piazze e palazzi storici. Passeggiando per le sue vie, si possono scoprire piccoli negozi, caffè e ristoranti che servono cibo locale. Villa Panza (che ospita una collezione di arte contemporanea e offre una vista panoramica sulla città) e Museo Baroffio e del Santuario (dedicato all'arte sacra con l'esposizione di una vasta collezione di oggetti liturgici, dipinti e sculture provenienti dai santuari locali) concludono le principali attrazioni della città. Eppure, anche semplicemente passeggiando ci si può imbattere in bellezze inaspettate, come il cartello oggi esaminato.

Varese, il cancello della casa è adornato da un cartello dolcissimo: perché bisogna fare attenzione al cane

È una destinazione affascinante nel nord Italia da esplorare, anche perché camminando in strada possono spuntare cartelli del tutto inaspettati davanti ai cancelli, magari con protagonisti amici a quattro zampe.

Nello specifico, in città è apparso nei pressi di un'abitazione un cartello dolcissimo che recita: "Attenti al cane: ha sentimenti". L'avviso segnalato dalla pagina Instagram @la_casa_dei_cani_matti insomma, non ha niente a che vedere con un cucciolo che potrebbe mordere o abbaiare. In effetti, a corredo dell'avviso si può notare proprio il quattrozampe in questione, nero e bianco, dall'espressione interdetta e buffa.

