Il primo appuntamento è perfetto, poi la donna riceve un messaggio di cinque parole che rovina tutto

Chi ben comincia è a metà dell'opera? Non sempre. Una donna ha raccontato che dopo un primo appuntamento romantico andato perfettamente, un messaggio brevissimo ha cambiato tutto. In peggio.

In Italia ci sono sempre più persone single. Le relazioni sentimentali sono in crisi? Molte persone non vogliono più impegnarsi, per svariati motivi. Non a caso, le app di incontri come Tinder e simili vedono sempre più persone iscritte. Qui, infatti, quasi sempre si cerca l'avventura di una notte e non una relazione stabile. Tuttavia se due persone sono fatte per stare insieme, spesso, lo capiscono anche dopo un primo appuntamento organizzato senza pretese. Questo è quanto poteva succedere a una donna di nome Alita Brydon.

Qualche tempo fa, la protagonista di questa vicenda ha installato Tinder per fare nuove conoscenze maschili. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, di persone risultate noiose in chat, sembrava aver trovato l'uomo "perfetto". Si tratta di una persona che viveva a due ore di auto da lei. In chat è andato tutto bene: per ammissione della donna, i due hanno scambiato a lungo messaggi "personali, intimi ma al contempo scherzosi". Per diverse settimane, l'uomo e la donna si sono limitati a parlare tramite chat, senza mai riuscire a incontrarsi dal vivo. Poi, finalmente, il momento di vedersi faccia a faccia per il fatidico primo appuntamento è arrivato.

Il primo appuntamento non si scorda mai

La donna ha condiviso la sua esperienza sul sito MamaMia, nell'angolo riservato ai lettori. "Arriva il giorno del primo appuntamento e decidiamo di andare in un bar. Io lo aspetto all'esterno. Quando arriva, vedo che si avvicina a me con tutta la fiducia del mondo, passa davanti a un negozio e si ferma a pochi centimetri da me. Senza nemmeno esitare né dire mezza parola, inizia a baciarmi e a posare le mani sul mio fondoschiena. In quel momento pensavo che era fatta, stava succedendo, avevo trovato quello giusto, dopo settimane a scherzare via chat". I sogni, però, a volte si interrompono in maniera brusca.

Il mattino seguente, Alita si sveglia e trova un SMS di cinque parole sul suo cellulare: "Stai lontana dal mio fidanzato". La donna è rimasta letteralmente sotto shock ed ha risposto al messaggio spiegando di non sapere che l'uomo fosse già impegnato. Parlando con l'altra donna, ha scoperto che l'uomo con cui aveva trascorso una serata piacevole e la mittente del messaggio stavano insieme da diverso tempo. "Avevano già conosciuto le rispettive famiglie e lui le aveva già comprato un anello. Io non andrei mai con un uomo fidanzato e mi dispiace per il dolore che ho causato all'altra donna, ma semplicemente non lo sapevo. Posso solo imparare da quest'esperienza che è vero quello che dicono: mai fidarsi degli sconosciuti".

LEGGI ANCHE: Donna incinta di sei mesi viene lasciata dal fidanzato con un messaggio: "Guardate cosa mi ha scritto"