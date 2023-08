Würstel, scienziato li analizza al microscopio: "Ecco cosa c'è dentro, li mangerai ancora?"

Würstel, uno scienziato mostra la loro composizione al microscopio, poi domanda ai follower: "Dopo questo video li mangerete ancora oppure no?"

I würstel sono un tipo di salsiccia popolare e ampiamente consumato in molte parti del mondo, con variazioni regionali e culturali che ne definiscono il sapore e la consistenza. Queste salsicce sono una parte rilevante delle culture gastronomiche di molte nazioni e sono spesso servite in diversi modi, dal semplice hot dog americano ai piatti tradizionali tedeschi. Il termine deriva dall'alto tedesco medio "würst" che significa "salsiccia". Trattasi di una forma di preparazione di carne che risale a tempi antichi. In effetti, si crede che i würstel abbiano le loro radici nella cucina europea, in particolare in Germania e Austria. Questi paesi sono noti per le loro varietà di questo cibo, ciascuna con un gusto distintivo e spesso preparata con ingredienti regionali.

Le varietà di würstel sono numerose e cambiano notevolmente da una regione all'altra. In Germania, ad esempio, si trovano le Bratwürst (salsicce arrostite), le Weisswürst (salsicce bianche) e le Currywürst (salsicce servite con salsa al curry). In Austria, le salsicce vengono spesso cucinate con erbe aromatiche e spezie. Oltre all'Europa centrale, i würstel sono popolari anche in molti altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove sono una componente fondamentale dei pasti veloci e delle feste sportive. Il modo in cui essi vengono serviti è differente. In America, ad esempio, vengono spesso collocati in panini, gli hot dog, e conditi con una varietà di salse e condimenti, tra cui senape, ketchup, cipolle, crauti e sottaceti. In Germania e Austria, le salsicce possono essere servite con crauti, purè di patate o pane nero.

È importante sottolineare che, nonostante la sua popolarità, il würstel è stato oggetto di alcune controversie legate alla salute, poiché alcune varianti possono essere ad alto contenuto di grassi e sodio. Tuttavia, ci sono anche versioni più leggere e salutari disponibili per coloro che vogliono gustare questa delizia senza eccessi. Ma vi siete mai domandati davvero cosa ci sia dentro questo cibo straconsumato?

Würstel: dopo aver scoperto come sono fatti, li mangerete ancora?

In sintesi, i würstel sono una componente importante della cucina internazionale, con una varietà di gusti e stili che riflettono le tradizioni culinarie di diverse regioni del mondo. Eppure non sono così salutari al di là dei grassi e del sodio: infatti, osservandoli al microscopio si possono notare alcuni dettagli disgustosi che probabilmente non ve li faranno mangiare più. Se volete continuare a consumarli, dunque, l'invito è a non continuare a leggere.

@micro_mondo, un TikToker di successo sul social cinese, ha pubblicato un video in cui mostra al microscopio che cosa c'è all'interno di un würstel: scarti animali tra cui ossa e soprattutto peli. Proprio per tale ragione andrebbero consumati con moderazione e cucinati (bolliti sarebbe meglio, ma va bene anche grigliati). Assumerli crudi può rappresentare un serio rischio per la salute di chi attua questo comportamento.

LEGGI ANCHE: Meteo Italia, le previsioni di Mario Giuliacci: "Cosa succederà fino al 15 settembre"